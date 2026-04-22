H Πρεβολαράκη στη μάχη υπεράσπισης του τίτλου της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Μαρία Πρεβολαράκη την Πέμπτη (23/4) αρχίζει την προσπάθειά της στα 53κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Τιράνων, όπου καλείται να υπερασπιστεί στην Μπρατισλάβα το 2025.

Ακριβώς ένα χρόνο από τον θρίαμβό της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Μπρατισλάβα, η Μαρία Πρεβολαράκη βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να υπερασπιστεί τον τίτλο της στα Τίρανα.

Η κατηγορία των 53κ. γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πρωτεύουσα της Αλβανίας ξεκινά με τον προκριματικό γύρο το πρωί της Πέμπτης (23/4, 11:30) από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της Πρεβολαράκη στα προημιτελικά.

Αυτή θα αναδειχθεί από τον αγώνα ανάμεσα στη Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε και τη Γαλλίδα, Έμα Ιρένε Λουτενάουερ. Η Βέντλε είχε νικήσει τη Μαρία Πρεβολαράκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ η 26χρονη Γαλλίδα ήταν 5η πέρυσι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τις 17:45 θα γίνουν τα ημιτελικά, ενώ η κατηγορία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής (24/4).

Η Μαρία Πρεβολαράκη μετρά εννέα μετάλλια στην πορεία της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πριν από το χρυσό πέρυσι στην Μπρατισλάβα είχε κατακτήσει τέσσερα ασημένια κι άλλα τέσσερα χάλκινα μετάλλια, το πρώτο από αυτά είχε έρθει στα 55κ. στη διοργάνωση της Τιφλίδας το 2013.