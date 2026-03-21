Ποιος ήταν ο 19χρονος Σαλέχ Μοχαμάντι που απαγχονίστηκε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς;

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες η δημόσια εκτέλεση του 19χρονου πρωταθλητή της πάλης, Σαλέχ Μοχαμάντι. Ο νεαρός αθλητής απαγχονίστηκε δημόσια στην πόλη Κομ, μαζί με δύο ακόμα διαδηλωτές, κάτι που προκάλεσε ένα παγκόσμιο κύμα οργής κατά των μεθόδων καταστολής του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Μοχαμάντι ήταν ένας διακεκριμένος αθλητής που εκπροσωπούσε το Ιράν σε διεθνές επίπεδο. Είχε καταγράψει σημαντικές επιδόσεις στο άθλημα της πάλης και είχε καταφέρει να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο Saitiev Cup της Ρωσίας το 2024. Στην πατρίδα του, θεωρούνταν ως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος, με την αθλητική κοινότητα να τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που δεν είχε ιστορικό με βία και παραβατικότητα.

Γιατί εκτελέστηκε;

Το επίσημο κατηγορητήριο του καθεστώτος ανέφερε ότι ο Μοχαμάντι και οι άλλοι δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία δύο αστυνομικών με μαχαίρια κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν τον Ιανουάριο σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι τρεις τους καταδικάστηκαν για το αδίκημα της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού», μια κατηγορία που το Ιράν χρησιμοποιεί συχνά για να επιβάλει τη θανατική ποινή σε πολιτικούς αντιφρονούντες.

Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η δίκη αυτή ήταν κατάφωρα άδικη. Ο ίδιος ο Μοχαμάντι αρνήθηκε τις κατηγορίες που σχηματίστηκαν σε βάρος του, δηλώνοντας ότι οι ομολογίες του ίδιους και των συγκρατούμενών του αποσπάστηκαν μέσω άγριων βασανιστηρίων.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η εκτέλεσή του αποτελεί μια πολιτική δολοφονία που έχει ως απώτερο στόχο τον εκφοβισμό της κοινωνίας.