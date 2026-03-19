Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στο Ιράν, όπου 19χρονος πρωταθλητής της πάλης εκτελέστηκε δημοσίως την Πέμπτη (19/3).

Ο 19χρονος πρωταθλητής της πάλης, Σαλέχ Μοχαμάντι, απαγχονίστηκε δημόσια από ιρανικό καθεστώς την Πέμπτη (19/3). Η εκτέλεση του νεαρού αθλητή, καθώς και δύο ακόμη διαδηλωτών προκάλεσε διεθνή κατακραυγή για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου.

Ο λόγος, που οι αρχές προχώρησαν σε αυτές τις αποτρόπαιες ενέργειες, είναι το γεγονός ότι οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία δύο αστυνομικών με τη χρήση μαχαιριών και σπαθιών κατά τη διάρκεια των ταραχών του Ιανουαρίου.

Η Διεθνής Αμνηστία καυτηρίασε τις εκτελέσεις, τονίζοντας πως στους κατηγορούμενους δεν επετράπη μια επαρκής υπεράσπιση, ενώ οι νομικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με πρωτοφανή ταχύτητα, χωρίς να θυμίζουν σε τίποτα μια δίκαιη δίκη. Ο Σαλέχ Μοχαμαντί κατηγορήθηκε συγκεκριμένα για το έγκλημα της «πολεμικής κατά του Θεού», μια κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή στο ιρανικό δίκαιο.