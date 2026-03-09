Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αποκόμισε πρόβλημα στο γαστροκνήμιο, με τη συμμετοχή του στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός (13/3) να είναι αμφίβολη.

Κάθε άλλο παρά σίγουρη είναι η συμμετοχή του Μπόρχα Γκονθάλεθ στο ματς του ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για τις 13/3 στο Παγκρήτιο .Ο Ισπανός αμυντικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του Ομίλου εν όψει του ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League με τους Ερυθρόλευκους.

Ο τραυματισμός του 30χρονου μπακ προέκυψε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της ομάδας με τον Βόλο, ο οποίος έληξε με ισοπαλία 1-1, με τον παίκτη να περνά εκτός ως αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και να υπολογιστεί το διάστημα για το οποίο θα απουσιάσει.

Το πρόβλημα στο δεξί άκρο της άμυνας για τον ΟΦΗ εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς ο Νίκος Μαρινάκης συμπλήρωσε κάρτες και θα τεθεί εκτός σε ένα εκ των δύο τελευταίων αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον Άρη (22/3).