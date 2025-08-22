Για το χάλκινο μετάλλιο ο Κολιτσόπουλος στο παγκόσμιο πάλης Κ20

Ο Αρίων Κολιτσόπουλος θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο στα 72κ. ελληνορωμαϊκής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20.

Ο Αρίων Κολιτσόπουλος δεν μπόρεσε να κάνει το παραπάνω βήμα και να βρεθεί στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 72κ. ελληνορωμαϊκής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Ο 18χρονος παλαιστής στον ημιτελικό ηττήθηκε από τον Αρμένιο, Γκασπάρ Τερτεριάν και πλέον το Σάββατο (23/8) θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο που θα προκύψει από τους αγώνες ρεπεσάζ.

Απέναντι Τερτεριάν το παιχνίδι ήταν άκρως ισορροπημένο και κρίθηκε στις δύο παρατηρήσεις, ο Κολιτσόπουλος δέχθηκε πρώτος παρατήρηση και το τελικό 1-1 βρήκε τον Τερτεριάν να παίρνει την νίκη. Στην πορεία μέχρι τον ημιτελικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Κολιτσπόπουλος είχε πετύχει τρεις νίκες.

