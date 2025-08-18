Ο Καραβάνος έχασε την ευκαιρία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης Κ20

Ο Νίκος Καραβάνος γνώρισε την ήττα από τον Ιμπραχίμ Μπενεκλί με 10-6 κι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 92κ. ελευθέρας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20.

Ο Νίκος Καραβάνος είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 97κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης Κ20 στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, όμως έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον αγώνα που θα έδινε μια θέση στο βάθρο της διοργάνωσης.

Ο 18χρονος στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα έδινε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις νίκης με αντίπαλο τον Ιμπραχίμ Μπενεκλί, προηγήθηκε με 6-1, όμως στο τέλος γνώρισε την ήττα από τον Τούρκο παλαιστή με 10-6 κι έχασε την ευκαιρία να παλέψει στη συνέχεια με τον Γεωργιανό, Κοσταντίν Πετριασβίλι για το χάλκινο μετάλλιο.

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας και οι τρεις αθλητές ηττήθηκαν στα προκριματικά, ο Γρηγόρης Σαρίδης στα 92κ. από τον Ουζμπέκο, Σερότζ Πογιόνοφ, ο Αΐκ Καζαριάν στα 65κ. από τον Βούλγαρο, Ντένις Ναΐμ και ο Αβραάμ Μουστόπουλος στα 79κ. από τον Μογγόλο, Γκαν Μπαταρκού.