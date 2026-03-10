Το όνομα του Αλεχάντρο Ετσεβαρία έχει έρθει για τα καλά στο προσκήνιο αναφορικά με την Μπαρτσελόνα και τον ρόλο του στον σύλλογο.

Μπορεί απόψε (10/3, 22:00) η Μπαρτσελόνα να φιλοξενείται από τη Νιουκάστλ για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League, ωστόσο η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μόνο με το αγωνιστικό σκέλος δεν ασχολείται.

Οι εκλογές του συλλόγου είναι την προσεχή Κυριακή (15/3), με τους Τζοάν Λαπόρτα (μεγάλο φαβορί) και Βίκτορ Φοντ να δίνουν τη δική τους μάχη για να κερδίσουν την ψήφο του κοινού. Φαίνεται όμως πως ο δεύτερος επέλεξε έναν μάλλον λανθασμένο τρόπο για να το πράξει.

Συγκεκριμένα, ο Τσάβι, ο οποίος δημόσια έχει ταχθεί υπέρ του Φοντ, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη, μέσω της οποίας κατηγορεί τον Λαπόρτα τόσο για την απόλυσή του, όσο και για το «μπλόκο» στην επιστροφή του Λιονέλ Μέσι το 2023. Με τον ίδιο τον Λαπόρτα αλλά και τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, να διαψεύδουν πως υπήρξε πιθανότητα επιστροφής του Αργεντίνου.

Πέραν αυτού όμως, ο Τσάβι αναφέρθηκε και στον Αλεχάντρο Ετσεβαρία, το πρόσωπο που όπως άφησε να εννοηθεί, κάνει «κουμάντο» στον σύλλογο της Καταλονίας.

Ποιος είναι ο Ετσεβαρία

Πρόκειται για έναν Ισπανό δικηγόρο, που έχει πολύ στενή σχέση με τον Λαπόρτα, καθώς στο παρελθόν υπήρξε και κουνιάδος του, κάτι που μοιραία τον έφερε πιο κοντά στην διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Είναι μέλος του κλαμπ για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ το 2004 διετέλεσε μέλος του ΔΣ, ως υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας της ομάδας, αλλά το 2005 παραιτήθηκε.

Μέχρι και σήμερα και όπως αποδεικνύουν τα λόγια του Τσάβι, θεωρείται πως έχει μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνει η διοίκηση, αφού είναι πολύ κοντά με τον Λαπόρτα. Θεωρείται από τον ίδιο (σσ Λαπόρτα) ως ένα από τα πιο έμπιστα άτομα, με αποτέλεσμα να συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την Μπάρτσα.

Συν τοις άλλοις, φέρεται να παίζει ρόλο στην επικοινωνία με τους παίκτες και στη διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια περιόδου μεταγραφών ή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν άνθρωπο στον στενό κύκλο του Λαπόρτα, που αν και δεν έχει επίσημη θέση στους «μπλαουγκράνα», συμμετέχει ενεργά και επηρεάζει τα τεκτενόμενα.