Καραβάνος: Στα ρεπεσάζ για το χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης Κ20
Ο Νίκος Καραβάνος θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 97κ. ελευθέρας πάλης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, που ξεκίνησε την Κυριακή (17/8) στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.
Ο 18χρονος άνοιξε τις ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση. Στον 1ο γύρο ο Καραβάνος, δευτεραθλητής Ευρώπης, στον 1ο γύρο νίκησε τον Ουκρανό, Κοστιαντίν Ζαντοϊάντσκουκ με τεχνική υπεροχή (10-0).
Στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιρανού, Αχμάντ Αλί Αλιζαντέχ με 7-5 και πέρασε στα προημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τον Αμερικανό, Τζάστιν Λι Ρεϊντμάχερ με 9-1.
Όμως ο αντίπαλός του πήγε με άνεση μέχρι τον τελικό, στέλνοντας τον Καραβάνο στα ρεπεσάζ. Εκεί τη Δευτέρα (18/8) αρχικά θα αντιμετωπίσει τον Τούρκο, Ιμπραχίμ Μπενεκλί κι αν επικρατήσει θα παλέψει στη συνέχεια για το χάλκινο μετάλλιο, με αντίπαλο τον Γεωργιανό, Κοσταντίν Πετριασβίλι.
