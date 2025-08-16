Από 12 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης Κ20, που θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αρχίζει αύριο στη Βουλγαρία το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Κ20!

Η ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει συνολικά με 12 αθλητές και αθλήτριες και όπως μας έχουν συνηθίσει οι Ελληνες πρωταθλητές είναι έτοιμοι για νέες διακρίσεις. Στην πόλη Σάμοκοβ θα στραφούν τα βλέμματα όλης της Παγκόσμιας Πάλης, μιας και οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες Παγκοσμίως στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία θα επιδιώξουν να ανέβουν στο Πάνθεον των νικητών.

Στην ελευθέρα η Ελλάδα θα αγωνιστεί με τους Αϊκ Καζαριάν (65κ.), Αβραάμ Μουστόπουλος (79κ.), Πολυχρονίδης Παναγιώτης (86κ.), Γρηγόρης Σαρίδης (92κ.) και Καραβάνος Νίκος (97κ.). Στην κατηγορία των γυναικών θα αγωνιστούν οι Ευδοξία Παπαδοπούλου (55κ.), Μαίρη Μάνη (62κ.) και Νικολέτα Μπάρμπα (65κ.). Στην ελληνορωμαϊκή θα παλέψουν οι Αρίωνας Κολιτσόπουλος (72κ.), Μάνος Νικολαΐδης (82κ.), Δημήτρης Παππάς (97κ.) και Διονύσης Ζουγρής (130κ.).

Στη μάχη του Παγκοσμίου ρίχνεται πρώτος ο Νίκος Καραβάνος. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος που θα αγωνιστεί την Κυριακή.Ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης θα παλέψει με τον Ουκρανό Ζαντοίαντσουκ.