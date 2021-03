Έντονες είναι οι αντιδράσεις στον χώρου του υγρού στίβου μετά από την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει εκ νέου "λουκέτο" στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στα αθλήματα της πισίνας.

Το πρωτάθλημα Α1 ανδρών πόλο "επέστρεψε" μετά από 4 μήνες την 3η Μαρτίου 2021 για να διακοπεί ξανά και το πρωτάθλημα πόλο γυναικών δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και πάλι... Όλα πλέον είναι στον αέρα και οι αθλητές αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα βλέποντας πως η χρονιά χάθηκε...

Όλα αυτά σ' ένα άθλημα που πριν από λίγες ημέρες χάρισε Ολυμπιακή πρόκριση στη χώρα . Δεν είναι μόνο το πόλο αλλά όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, ο οποίος δεν έχει κρούσματα covid-19, που πλέον έχουν σοβαρό πρόβλημα.

Διαβάστε τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών στα social media μετά από την απόφαση της κυβέρνησης:

Γενηδουνιάς: «Λουκέτο στο μοναδικό άθλημα που πάει Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο διεθνής πολίστας του Ολυμπιακού , Ντίνος Γενηδουνιάς, έγραψε: «Λουκέτο στο μοναδικό ομαδικό άθλημα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες» και στην ανάρτηση του έχει κάνει tag τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Βασίλη Κικίλια.

Βλαχόπουλος: «Απλά ντροπή»

Ο διεθνής πολίστας της ιταλικής Μπρέσια Άγγελος Βλαχόπουλος τοποθετήθηκε ως εξής: «Το μόνο ομαδικό άθλημα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Με εβδομαδιαία τεστ για όλες τις ομάδες και μηδενικά κρούσματα. Με αρκετούς αθλητές να έχουν πρόβλημα διαβίωσης χωρίς τα χρήματα των ομάδων τους και χωρίς καμία άλλη οικονομική στήριξη για αρκετούς μήνες. όταν σε όλες τις χώρες διεξάγονται κανονικά τα πρωταθλήματα.. Οτι και να πούμε είναι λίγο.. ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ».

Δεληγιάννης: «Μοιάζει τρομακτικό»

Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής και νυν προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Νίκος Δεληγιάννης, έγραψε:

«Απαράδεκτη και εκτός πραγματικότητας η απόφαση για αναστολή των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης Α1 κατηγορίας.Όταν το βολει μένει ανοικτό ενώ διεξάγει έναν αγώνα,στους τέσσερις της αγωνιστικής ημέρας, λόγω κρουσμάτων. Όταν το πόλο με επτά αγώνες να διεξάγονται στο σύνολό τους στην πρώτη ημέρα επανεκκίνησής του αλλά και με την Εθνική ομάδα να βρίσκεται ήδη στους Ολυμπιακούς αγώνες σε πέντε μήνες...

Όταν οι αθλητές και τα σωματεία έχουν κάνει τεράστιες θυσίες για να κρατήσουν το οικοδόμημα όρθιο... Την ίδια ώρα, κάποιοι άσχετοι και αποστειρωμένοι άνθρωποι αποφασίζουν για σοβαρά θέματα χωρίς να έχουν την παραμικρή επαφή με το αντικείμενο!

Μοιάζει τρομακτικό...

Υπάρχει άραγε κάποιος συντονιστής-ελεγκτής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί μια κατάσταση επί τόσο καιρό με παροιμιώδη προχειρότητα και εμφανώς αναποτελεσματικά;

Ίσως κάποιος πρωθυπουργός,φερ ειπειν...».

Δράκου: «Ας δώσουν εξηγήσεις»

Η διεθνής κολυμβήτρια Νόρα Δράκου έγραψε: «Λουκετο για άλλη μια φορά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Λουκετο ξανά στον υγρό στίβο. Τα παιδιά ξεκίνησαν με απίστευτη όρεξη και με ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο προσωπο τους. Περιμεναν τρεις μήνες αυτη τη στιγμή για να φτάσουν πάλι στο σημείο μηδέν που βρισκοντουσαν. Ας δώσει κάποιος υπεύθυνα εξηγήσεις σε αυτά τα παιδιά. Ας δώσει κάποιος υπεύθυνα εξηγήσεις πως ενώ ελεγχόμαστε, κάνουμε κάθε εβδομάδα τεστ, τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα τελικά είμαστε εστία μετάδοσης...." So the show must go on...».

Καραπατάκη: «Στο βόλεϊ δεν κολλάει, στο πόλο κολλάει»

Η "ασημένια" Ολυμπιονίκης της Αθήνας Αγγελική Καραπατάκη έγραψε: «Στο βολλευ δεν κολλάει , αλλα στο πολο κολλάει.... ποιος τα σκεφτεται αυτα;;; Ειλικρινα!!! #nohope».

Κοκκινάκης: «Είστε γελοίοι»

Ο πρώην διεθνής πολίστας Κώστας Κοκκινάκης ανέφερε: «Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια «Με τις δύο πιο κρίσιμες εβδομάδες» εδώ και ένα χρόνο με την ανικανότητά σας. Μην λέτε ότι μας καταλαβαίνετε γιατί κυκλοφορείτε ελεύθερα και πληρώνεστε κανονικότατα. Είστε γελοίοι».

Αντωνάκου: «Να επανεξεταστεί άμεσα το στοπ»

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης και Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου έγραψε: «Ποτε δεν θα κάνω κριτική για τις αποφάσεις της επιτροπης λοιμοξιολογων,δεν έχω τις γνώσεις άλλωστε. Το μόνο που θα πω είναι ότι έκανε λάθος με την χθεσινή της απόφαση,ως διαπίστωση πλέον! Πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί το ‘στοπ’ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό!Αυτό είναι έκκληση..!».

Ελληνάκη: «Οι αθλητές στην πειρά»

Η «ασημένια» Ολυμπιονίκης της Αθήνας Γεωργία Ελληνάκη σημείωσε: «Δεν καταλάβετε ότι το Εθνικό μας άθλημα , η υδατοσφαίριση είναι σε καθεστώς προστασίας ;Εμείς ασφαλείς στα σπίτια μας και οι υπόλοιποι αθλητές στην πυρά!».

Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ: «Κατάρρευση συλλόγων, φτωχοποίηση συναδέλφων»

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων:

«Οι επαγγελματίες στο χώρο της πισίνας για άλλη μια φορά πληροφορήθηκαν από τη συνέντευξη της Πολιτικής Προστασίας ότι μαζί με την αλλαγή στους κωδικούς των sms άλλαξε για άλλη μια φορά την τύχη του υγρού στίβου στη χώρα, χωρίς να βασίζεται σε γεγονότα για αύξηση κρουσμάτων στον χώρο μας! Αντιθέτως ακολουθώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται, ο χώρος μας είναι από τους πλέον ασφαλείς και παρ´όλα αυτά συνεχίζεται να βάλλεται τα μέγιστα από την Πολιτική Προστασία. Αντίθετα σε άλλα αθλήματα που υπάρχει μετάδοση, βλέπουμε ότι η πολιτεία τα στηρίζει.

Οι χιλιάδες κολυμβητές, μαζί με εμάς και μετά την διαδικασία των rapid test, μπήκαν στα κολυμβητήρια περιμένοντας τους μικρότερους συναθλητές τους να έρθουν και αυτοί, κάτι που κράτησε μόλις τρεις μέρες. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος, γονείς, αθλητές, κολυμβητήρια, ζεστά νερά κτλ ετοιμάστηκαν για τρεις μέρες; ΜΟΝΟ για τρεις μέρες;;; Οι σύλλογοι που εργαζόμαστε προσπάθησαν να μπουν στην κανονικότητα, σκεπτόμενοι μία καλύτερη μέρα σε πιο γεμάτες κολυμβητικές δεξαμενές. Καταλαβαίνουμε τις αγωνίες σας και δεν απέχουν απο τις δικές μας!

Βλέπουμε τις προσπάθειες σας, όπως βλέπετε και εσείς τις δικές μας! Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε την εξάντληση της αυστηρότητάς σας, πάνω στο χώρο μας, η οποία το μόνο που κάνει είναι να μεγαλώνει τις ανισότητες μεταξύ των αθλητών, την κατάρρευση των κολυμβητικών συλλόγων και την φτωχοποίηση των συναδέλφων, με μηδενικά σχεδόν κρούσματα και διασπορά του ιού. Σας καλούμε λοιπόν να εξετάσετε πάλι την απόφαση σας, με ανθρώπους που γνωρίζουν τον χώρο και τις ιδιαιτερότητές του, και να μην σφραγίσετε πάλι τον ήδη κλειστό αθλητισμό!!».

Θεοδωρόπουλος: «Ασχετοσύνη και προχειρότητα»

Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του πόλο Αργύρης Θεοδωρόπουλος έγραψε: «Αδυνατώ ειλικρινά να κατανοήσω το νέο κλείσιμο του αθλήματός μας πριν καν ανοίξει.Προπονούμαστε με τεστ εβδομαδιαία και τεκμηριωμένα από τον Ιανουάριο έως σημερα, με την μικρότερη ή μηδενική καταγραφή κρουσμάτων από οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα και σε δεξαμενή νερού, που αποδεδειγμένα δεν μεταφέρεται ο ιός.

Απο μέσα Φεβρουαρίου και με δείγμα αθλητών 15 ετών και μεγαλύτερων, με εξίσου ίδια αποτελέσματα. Ποιοί είναι τελικά αυτοί, που προτείνουν και με ποια λογική σκέψη κατακρεουργούν ένα άθλημα που πριν μια βδομάδα χάρισε άλλη μια συμμετοχή σε Ολυμπιάδα; Τον μοναδικό έως σήμερα ομαδικό εκπρόσωπο; Ποιοι είναι οι φερόμενοι ως "ειδικοί" και πως αποφασίζουν;

Μου θυμίζουν κάποιους καθηγητές που είχα στο σχολείο που θεωρούσαν δευτερευούσης σημασίας την ενασχόλησή μου με τον πρωταθλητισμό και κατά την άνευ εξετάσεων εισαγωγή μου σε Α.Ε.Ι έλεγαν "απ την πίσω πόρτα μπήκε". Ακόμη και στο πανεπιστήμιο υπήρξε καθηγήτρια που μου είπε "2 καρπούζια σε μια μασχάλη δε χωρούν".

Άνθρωποι μικρόψυχοι και στενόμυαλοι που οι ορίζοντες τους είναι τόσο κοντοί και δεν γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο εφόδιο της διδασκαλίας του αθλητισμού είναι ο προγραμματισμός και η πειθαρχία για έναν απώτερο στόχο-σκοπό και ότι κατά αυτό τον τρόπο, μαθαίνεις να πετυχαίνεις και να σκέφτεσαι πολυεπίπεδα αλλά και να προσαρμόζεσαι σε νέα δεδομένα.

Έπρεπε εσείς οι "ειδικοί" να δείτε τις αντιδράσεις και τα μάτια των παιδιών στο άκουσμα του "κλείνουμε πάλι" που μόλις πριν λίγες μέρες ξαναέπεσαν στο νερό αλλά και την λαχτάρα των μικρότερων παιδιών που περιμένουν να έρθει η δική τους στιγμή.

Η ασχετοσύνη και η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο είναι φαίνεται χαρακτηριστικό της χώρας μας "στη σάλα δε κολλάει ,στο γρασίδι δε κολλάει,στην πισίνα κολλάει".

Υγ ."30 χρονια αθλητικής καριέρας και 3 χρόνια προπονητικής αλλα τελείωσα και το πανεπιστήμιο και δεν είμαι ο μόνος».

Σαλάχας: «Πόσο πιο ξεφτίλια πια;»

Ο προπονητής της ομάδας πόλο γυναικών του ΑΝΟΓ, Ορέστης Σαλάχας, έγραψε:

«Σταματάς τα πρωταθλήματα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό γιατί έρχονται «2 κρίσιμες εβδομάδες»(γελάω εγώ τώρα ,γελάω).

Οι αθλητες έχουν περάσει από 40 κύματα με μόνο προετοιμασίες μέσα στο 2021 τίποτα άλλο, με τεστ κάθε εβδομάδα στην αρχή μόνο και μόνο για προπόνηση, με στατιστικά τα οποία λένε ότι λιγότερο από 1% βρίσκονται θετικοί ,στην συνεχεια με 2 τεστ την εβδομάδα γιατί θα ξεκινούσαν οι αγώνες και ΤΕΛΙΚΑ;

Μαθαίνεις ότι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βολλευ ο Covid-19 δεν κολλάει (ναι δεν σας τα είπανε; έχουν ανοσία, μην βλέπετε μωρέ που κάθε ομάδα στο βολλευ έχει μέσο όρο 6 κρουσματα) και ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ.

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε πια; Πόσο πιο ξεφτίλα πια;

Είστε αδιάφοροι στο τι θα γίνει και πως θα καταφέρει να πάει η εθνικη ομάδα στην Ολυμπιάδα. Αλλά αν φέρουν κάποια επιτυχία σαν τα σκυλάκια τρέχετε πρώτοι και τους καλείτε για βραβεύσεις και συγχαρητήρια. Τους λέτε πόσο περήφανοι είστε για αυτους κτλ. Κρίμα να μην μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να πουν τι πραγματικά νιώθουν για εσάς. ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΠΟΣΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Νέο Κύμα: «Να ακουστούν οι φωνές των αθλητών»

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η παράταξη "Νέο Κύμα" του Σπύρου Γιαννιώτη η οποία διεκδικεί την διοίκηση της ΚΟΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με ανακούφιση υποδεχτήκαμε τις προηγούμενες ημέρες την απόφαση για την επιστροφή των αθλητών και αθλητριών του υγρού στίβου στη δράση αλλά δυστυχώς έμεινε για λίγο.

Το απόγευμα της Τετάρτης γυρίσαμε στο σημείο μηδέν αφού αποφασίστηκε η εκ νέου διακοπή των δραστηριοτήτων στα αθλήματα του υγρού στίβου.

Σαφώς και δεν είμαστε στην επιτροπή των λοιμοξιολόγων, σίγουρα σεβόμαστε την επιστημονική κατάρτιση των μελών της αλλά θεωρούμε άδικη την απόφαση τους.

Κάνουμε έκκληση να ακουστούν οι φωνές των αθλητών και αθλητριών μας».

ΑΝΟΑ: «Δεν κράτησε πολύ η χαρά των παιδιών»

Η ανακοίνωση του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Αργυρούπολης: «Τελικά δεν κράτησε πολύ η χαρά μας και προπαντός η χαρά των παιδιών, ότι θα ξεκινάγανε πάλι τις προπονήσεις. Χθες, που κάνανε τα τεστ, ήταν συγκινητικό να βλέπεις την χαρά τους που βλέπανε το ένα το άλλο και την προσδοκία στα μάτια τους. Αυτό λοιπόν που κυρίως μας λυπεί είναι το αίσθημα της απογοήτευσης που θα νοιώθουν και το πόσο έντονο θα είναι, δεδομένου ότι αύριο θα πέφτανε στο νερό. Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο απαγορευτικό για τον αθλητισμό και η κατάσταση με την πανδημία να καλυτερεύει σταδιακά.

Αυτή η τελευταία περίπτωση, ας προβληματίσει και τους αρμόδιους των εμπλεκόμενων υπουργείων και να δούν σε τι θέση φέρνουν τους Δήμους, που κάνανε μία υπερπροσπάθεια να θέσουν μια τέτοια κοστοβόρα εγκατάσταση σε λειτουργία για να την κλείσουν σε λίγες μέρες».

Μαντζουρίδης: «Δολοφόνοι ψυχών»

Ο προπονητής και παλιός αθλητής της υδατοσφαίρισης Χρήστος Μαντζουρίδης έγραψε: «Μόνο αν το θλιμμένο βλέμμα των παιδιών χθες στις 18:30 που ετοιμαζόμασταν να πέσουμε στην πισίνα, και οι κραυγές τους « κλείνουμε ξανά;» που ακούγονταν τόσο στενάχωρες, μόνο αν τα παραπάνω τα βλέπετε στους εφιάλτες σας, μόνο τότε μπορεί να καταλάβετε.

Άσχετοι, δολοφόνοι ψυχών και ανθρώπων... .

Ένα άθλημα που άνοιξε στις 3 Ιανουαρίου σε επίπεδο Α εθνικής και τα κρούσματα ήταν μηδαμινά. Ένα άθλημα που άνοιξε στις 15 Φεβρουαρίου για τα παιδιά πάνω από 15 χρονών και τα κρούσματα ήταν μηδαμινά. Ένα άθλημα που όλοι κάνουν εβδομαδιαίο τεστ. Το μοναδικό ομαδικό άθλημα που θα είναι στην Ολυμπιάδα και την πρόκριση την κέρδισε πριν δύο εβδομάδες, χωρίς κανένα κρούσμα. Πλέον η ασχετοσύνη σας σκοτώνει παιδιά.Θα τα βλέπετε κάθε βράδυ στους εφιάλτες σας».

Πασλής: «Οι αθλητές της πισίνας είναι καταραμένοι»

Ο προπονητής της υδατοσφαίρισης Κώστας Πασλής έγραψε: «Είπαμε να μη μιλήσουμε... να βάλουμε πλάτη στα προβλήματα... Αλλά εσείς το έχετε κάνει "κομπολόι" λες και οι αθλητές της πισίνας είναι καταραμένοι...»

Αναστασόπουλος: «Σεβαστείτε μας»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης Λάμπρος Αναστασόπουλος έγραψε: «Στο "βαθύ κόκκινο" το άθλημα μας, παρόλο που απέδειξε την υπευθυνότητα και πειθαρχεία όλων των συμμετεχόντων (αθλητών - προπονητών) από αρχές Γενάρη για τις ομάδες Α1 και τις τελευταίες 10 μέρες στις υπόλοιπες ομάδες. Ενα άθλημα που πριν ακόμα στεγνώσει η μελάνη απο τους διθυράμβους, μας έκανε περήφανους για την 11 συνεχή του συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Ένα άθλημα που αποδεδειγμένα έχει χαμηλό βαθμο μεταδοτικότητας (σύμφωνα με Π.Ο.Υ.). Ένα άθλημα που είναι εν εξελίξει σε όλες τις χώρες με πολύ χειρότερα επιδημιολογικά στοιχεία.

Προς εμπειρογνώμονες: ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΣ !»

Αντίοχος: «Μάλλον εξυπηρετούν σκοπιμότητες»

Ο παλιός πολίστας από την Πάτρα Λάμπρος Αντίοχος έγραψε: «Είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι μία επιτροπή επιστημόνων η οποία για ένα μεγάλο διάστημα απαγόρευε σε επαγγελματίες αθλητές να αγωνίζονται και αναφέρομαι στις ομάδες Πόλο,Χάντμπολ,Βόλευ κ.λ.π. και τελικά να τους επιτρέπει να ξεκινήσουν και μετά απο λίγες μέρες να τους ξανακλείνουν; Αυτό και μόνο σου δείχνει πόσο επικίνδυνοι είναι και μάλλον οτι απλά εξυπηρετούν σκοπιμότητες!!!!!».