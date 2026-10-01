Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Άβε, ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο.

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Άβε αποτελεί ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο πορτογαλικός σύλλογος την Πέμπτη (1/10).

Ο Έλληνας, πρώην προπονητής της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού ανέλαβε τον σύλλογο που βρίσκεται στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη τον Ιούνιο του 2025 και κατάφερε να τερματίσει στην 12η θέση της πορτογαλικής λίγκας.

Η τρέχουσα σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έπειτα από 7 αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα συγκέντρωσε μόλις 4 πόντους, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση «διαζυγίου» μεταξύ των δυο πλευρών.

Η ανακοίνωση:

Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση του συμβολαίου που συνέδεε τον προπονητή με την πρώτη ομάδα.

Ο Έλληνας προπονητής εντάχθηκε στη Rio Ave FC τον Ιούνιο του 2025, ξεκινώντας μια θητεία περίπου 15 μηνών στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθοδήγησε την ομάδα σε 40 επίσημους αγώνες.

Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD ευχαριστεί τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και το προπονητικό του επιτελείο για το έργο, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Rio Ave FC, και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.