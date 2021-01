Ντουπλάντις: Πρεμιέρα με 6.01 στο Ντίσελντορφ (pics&vid)

Σπουδαίο ήταν το ξεκίνημα του Μόντο Ντουπλάντις στο 2021.

Ο 21χρονος Σουηδός επικοντιστής που ψηφίστηκε κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στο στίβο το 2020 ξεκίνησε τους αγώνες του στον κλειστό από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας και με το ... καλημέρα πήδηξε στα 6.01μ!

Ο κάτοχος των παγκοσμίων ρεκόρ στο επί κοντώ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,52μ συνέχισε στα 5,72μ και στα 5,86μ και αφού ξεπέρασε τα 5,91μ έφτασε στα 6,01μ!

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Ήθελα να φτάσω πάνω από έξι μέτρα στον πρώτο αγώνα και τα κατάφερα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το άλμα και για τη νίκη. Επόμενος αγώνας του το Σάββατο (6.2) στο Ρουέν της Γαλλίας.

Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Μπλεχ με 5,86μ και ακολούθησε ο Αμερικανός Κέντρικς με 5,81μ.

First meet of the season.

First 6-metre clearance.@mondohoss600 continues 2021 where he left off in 2020.

orld lead and ISTAF INDOOR Düsseldorf meeting record for the Swede.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/iYhdjJ0jAw

— World Athletics (@WorldAthletics) January 31, 2021