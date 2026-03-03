O Νίκολα Γιόκιτς φαίνεται να έχει μπει σε... monster mode βγάζοντας εντελώς άλλον εαυτό από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Ποιος είδε τον Νίκολα Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε; Το Ντένβερ χρειάστηκε την... παράσταση από τον Τζαμάλ Μάρεϊ για να αποδράσει από τη Γιούτα με 125-128, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς προσθέτοντας 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, σε ακόμη ένα double double βάζοντας τις κρίσιμες βολές στα 6.1’’ για να «κλειδώσει» ουσιαστικά τη νίκη με τους Νάγκετς να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί όμως στις τελευταίες αναμετρήσεις είναι η αλλαγή στάσης του «Τζόκερ». Όλα ξεκίνησαν από το ματς απέναντι στους Θάντερ προ ολίγων ημερών. Εκεί ο Σέρβος σέντερ έμοιζε να παλεύει σε όλο το παιχνίδι σε πολύ physical καταστάσεις κάτι που δεν άργησε να τον φέρει στα όριά του. Ένα... ύπουλο φάουλ του Ντορτ τον σώριασε στο παρκέ με τον αντίπαλό του να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του Γιόκιτς. Τότε έλαμψε το μάτι του... ορμώντας στον Ντορτ, ενώ φαινόταν εκτός ελέγχου έτοιμος να τα βάλει με ολόκληρη την ομάδα των Θάντερ αν χρειαστεί οδηγώντας την κατάσταση σε σύρραξη. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ηρέμησαν τα πνεύματα, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς (που συμμετείχε στον καβγά) δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή έκαστος.

Σίγουρα αυτές είναι αντιδράσεις στις οποίες δεν μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος σέντερ. Παράλληλα και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στους Τζαζ, ο Γιόκιτς έδειξε να χρησιμοποιεί το σώμα του και το πλεονέκτημα που παίρνει από αυτό πολύ πιο έντονα, ενώ γενικότερα έβγαζε μεγαλύτερη επιθετικότητα και ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έχοντας μπει σε.. monster mode!