Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρουσιαστεί και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Όπως είναι γνωστό από την Δευτέρα (02/03), ο «δικέφαλος» έκανε το «colpo grosso» και συμφώνησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ έως και το καλοκαίρι του 2029.

Ο πετυχημένος Ιταλός τεχνικός αναμένεται το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03, 14:40) στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να πάρει μια πρώτη «γεύση» από το «PAOK Sports Arena» και λίγο αργότερα (18:00) να παρουσιαστεί και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.

Έκτοτε θα... σηκώσει μανίκια και θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας από την επόμενη σεζόν, όταν και θα αρχίσει να κάθεται στην άκρη του μελανόλευκου πάγκου.