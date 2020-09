Ιστορία έγραψε το βράδυ της Παρασκευής στις Βρυξέλλες και στο Diamond League ο Μο Φάρα.

Ο Βρετανός δρομέας που φέρει τον τίτλο του Σερ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα της μιας ώρας τρέχοντας συνολικά 21.330 μέτρα!

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21.285 από το 2007 και το είχε ο Χάιλε Γκεμπρεσελασιέ.

Ο Φάρα είναι γεννημένος το 1983 στη Σομαλία και εδώ και λίγους μήνες έχει κλείσει τα 37! Ο Φάρα επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από το 2017 για ν' αγωνιστεί σε στάδιο.

Στο ίδιο μίτινγκ και πάλι στο αγώνισμα της μιας ώρας πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ και η Σιφάν Χασάν.

Η Ολλανδή που έχει καταγωγή από την Αιθιοπία έτρεξε 18,930 και κατέρριψε κατά 413 μ το προηγούμενο ρεκό που είχε η Ντίρε Τούνε από το 2008.

Στο Diamond League συμμετείχε και η Ιωάννα Ζάκκα στο ύψος (4η). Η αθλήτρια του Γιάννη Κουτσογιαννόπουλου ξεπέρασε το 1,84 μ. και στη συνέχεια απέτυχε στο 1,88 μ., ύψος στο οποίο ανέβηκε ο πήχης.

Ακόμη στο επί κοντώ ο Άρμαντ Ντουπλάντις. Μετά από το 6.07 που είχε πριν από δυο ημέρες πήδηξε στα 6 μέτρα και δοκίμασε τρεις φορές στα 6,15 μ., προκειμένου να πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός είχε πολύ καλό πρώτο άλμα κι έδειξε πως σύντομα θα είναι σε θέση να καταρρίψει το 6,14μ. στου Σεργκέι Μπούμπκα.

WORLD RECORD Mo #Farah sets a new WR of 21.330km in the One Hour. #BrusselsDL pic.twitter.com/kPyYTNLReh — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 4, 2020

@SifanHassan breaks world one-hour record with 18,930m at @MVDbrussels! After running shoulder to shoulder with Brigid Kosgei for most of the race, she betters the existing record by 413m thanks to an incredible final sprint. pic.twitter.com/iXlK9vZSyP — World Athletics (@WorldAthletics) September 4, 2020