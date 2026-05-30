Ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των παικτών που θα εκπροσωπήσουν τον Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/05), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας του Καναδά, Τζέσι Μαρς, ανακοίνωσε την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Μουντιάλ, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Αμερικανός τεχνικός συμπεριέλαβε μέσα στους εκλεκτούς 26 που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής τους περισσότερους αστέρες της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους, αλλά και του Αλφόνσο Ντέιβις.

Θυμίζουμε πως ο ακραίος οπισθοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Βαυαρούς να στερούνται τις υπηρεσίες του για τα τελευταία ματς της σεζόν, ενώ υπήρχε και έντονη ανησυχία για τη συμμετοχή του στο επερχόμενο τουρνουά.

Εν τέλει όμως, ο 25χρόνος διεθνής αμυντικός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει την χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά η αποστολή του Καναδά:

Τερματοφύλακες

Μαξίμ Κρεπό, Όουεν Γκούντμαν, Ντέιν Σεντ Κλερ.

Αμυντικοί

Μόισε Μπομπίτο, Ντέρεκ Κορνίλιους, Αλφόνσο Ντέιβις, Λουκ Ντε Φουτζερόλ, Άλφι Τζόουνς, Αλιστάρ Τζόνστον, Ρίτσι Λαριέα, Νίκο Σιγκούρ, Τζόελ Ουότερμαν.

Μέσοι

Αλί Αχμέντ, Ταζόν Μπουκάναν, Μάθιου Τσοϊνιέρ, Στέφεν Εστακάο, Μαρσέλο Φλόρες, Ισμαέλ Κονέ, Λίαμ Μιλάρ, Τζόναθαν Οσόριο, Νέιθαν Σαλιμπά, Τζέικομπ Σάφελμπεργκ.

Επιθετικοί

Τζόναθαν Ντέιβιντ, Πρόμις Ντέιβιντ, Κάιλ Λάριν, Τανιολουβασέγι.