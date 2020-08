Νέο ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ εμπόδια σημείωσε ο Κάρστεν Γουόρχολμ στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Ο Νορβηγός πρωταθλητής τερμάτισε σε 46.87 που είναι η 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών .

Το προηγούμενο ρεκόρ (46.92) ήταν δικό του ενώ πλησίασε πολύ στο παγκόσμιο ρεκόρ που είναι 46.78 και το έχει ο Κέβιν Γιανγκ.

A European record for @kwarholm in the 400m hurdles in the Stockholm Diamond League!

Young 46.78

Warholm 46.87

Warholm 46.92

Samba 46.98

Benjamin 46.98

Warholm also becomes the first athlete in history to have broken the 47 second-barrier twice! pic.twitter.com/pqKOb70l8a

— European Athletics (@EuroAthletics) August 23, 2020