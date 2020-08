Τρεις αθλήτριες με ρεκόρ πάνω από τα 4,70 μ. θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο του Παμπελοποννησιακού σταδίου το απόγευμα του Σαββάτου για τον τελικό του επί κοντώ, του συναρπαστικότερου, όπως αναμένεται, τελικού της διοργάνωσης! @stefanidi_katerina @nikoleta_kiriakopoulou @helen.polak_pv #segas #Athletics #werunwejumpwethrow

A post shared by SEGAS (@segas.gr) on Aug 6, 2020 at 4:00am PDT