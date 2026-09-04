Στη συγκρότηση επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το ζήτημα δημιουργίας νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου προχώρησε ο ΑΣ Άρης!

Το ζήτημα κατασκευής νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Άρη έπειτα από την απόφαση του ΑΣ για τη συγκρότηση επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με το σύνολο των διαδικαστικών ζητημάτων. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Ερασιτέχνης και μάλιστα η επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα με γνώση επί του αντικειμένου.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΣ Άρης αναφέρει ότι… «ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για τη κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μελη της επιτροπής είναι οι (αλφαβητικά):

1. Ρενάτα Δούμα, Αρχιτέκτονας- Πολεοδόμος, Δ/νων σύμβουλος Δίκτυο Α.Ε.

2. ⁠Γρηγορης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Οικονομικών, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ

3. Αθανάσιος Κουιμτζής, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ

4. Θέμης Τσούφης, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέλος του ARIS Alliance

5. Θάνος Χαριστός, Δικηγόρος, εταίρος Δικ. Εταιρείας Nexus, μέλος του ARIS Alliance».