Στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Τάιγκερ Γουντς. Ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών για το γκολφ, ενεπλάκη σε σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα κοντά στο Λος Αντζελες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί πολλαπλά και άσχημα κατάγματα στα πόδια, καθώς το όχημά του βγήκε εκτός πορείας και χτύπησε σε μία πλαγιά, με συνέπεια να αναποδογυρίσει. Μάλιστα για να απεγκλωβιστεί, χρειάστηκε ειδικό όχημα με δαγκάνες.

Here are aerial images of Tiger Woods crashed vehicle. pic.twitter.com/dCgaUsXGVV

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021