Ο δημοφιλής και... θεότρελος Ιρλανδός MMAer, μέσω social media και με μια απόλυτα λιτή τοποθέτηση γνωστοποίησε προς τους θαυμαστές του και τον κόσμο του MMA ότι: «Αποφάσισα ν' αποσυρθώ από την πάλη. Σας ευχαριστώ όλους για τις αναμνήσεις, ήταν μια τρομερή διαδρομή».

Ο δυο φορές Πρωταθλητής του UFC είχε αποσυρθεί ξανά στις 26 Μαρτίου του 2019, με τον τελευταίο του αγώνα, τότε, να έχει σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2018.

Είχε ηττηθεί από τον Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ σε μια αναμέτρηση που απασχόλησε κυρίως για τα παραλειπόμενα, το ξύλο, το χτύπημα που δέχθηκε ο ΜακΓκρέγκορ στο κεφάλι μετά το ματς από βοηθό του αντιπάλου του και τον γενικότερο επεισοδιακό απόηχο.

Τον φετινό Ιανουάριο ξαναμπήκε ακόμα μια φορά στο οκτάγωνο, πήρε νίκη και αυτή ήταν η τελευταία του πριν από την πανδημία και όπως φαίνεται, η τελευταία γενικότερα της καριέρας του...

Conor McGregor announces he’s heading into retirement once again pic.twitter.com/1kgljBCevU

— Sports Illustrated (@SInow) June 7, 2020