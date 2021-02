Έχασε τη "μάχη" με τη ζωή ο Αλφρέντο Κιντάνα.

Ο 32χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Πόρτο που ήταν μελος της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας υπέστει έμφραγμα την Δευτέρα κατά την διάρκεια της προπόνησης και υποβλήθηκε άμεσα σε επέμβαση.

Η καρδιά του όμως δεν άντεξε και την Παρασκευή "έφυγε" από τη ζωή.

Η Πόρτο τον "αποχαιρέτησε" μέσα από τα social media χαρακτηρίζοντας τον ως έναν "αληθινό Δράκο" ενώ όλος ο οργανισμός της Πόρτο πενθεί την μεγάλη απώλεια.

Γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1988 στην Αβάνα της Κούβας αλλά αγωνίστηκε για 67 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ξεκίνησε τις εμφανίσεις τους με την Πορτογαλία το 2014 και ήταν ο πρώτος Κουβανός που έπαιξε στην εθνική Πορτογαλίας.

Με την εθνική είχε μεγαλύτερες διακρίσεις την 6η θέση στο Euro 2020 και την 10η στο Παγκόσμιο του 2021 στην Αίγυπτο.

Με την Πόρτο κατέκτησε μεταξύ άλλων 6 πρωταθλήματα Πορτογαλίας και έπαιζε στην ομάδα του Οπόρτο από το 2010.

Our dearest Alfredo Quintana passed away today. You’ll always be remembered as one of ours. A true Dragon. May you Rest In Peace.

— FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021