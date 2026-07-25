Athens Finals 2026: Ντάλλας, Χατζηνικολάου και Παπαδημητρίου, Ιωαννίδης θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος

Το τρίτο πρωτάθλημα στην καριέρα τους και δεύτερο συνεχόμενο θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής (26/7, 21.50 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) ο Δημήτρης Χατζηνικολάου με τον Σταύρο Ντάλλα και απέναντί τους θα βρουν τον πεντάκις πρωταθλητή Ελλάδας Θοδωρή Παπαδημητρίου μαζί με τον Παναγιώτη Ιωαννίδη.

Και οι δύο ημιτελικοί ήταν εντυπωσιακοί, ειδικά ο πρώτος που κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Ο Χατζηνικολάου με τον Ντάλλα τα βρήκαν σκούρα απέναντι στους νεαρούς Αντώνη Καρύκα και Δημήτρη Καλιόζη που πήραν το πρώτο σετ, ισοφαρίστηκαν και στο φινάλε λύγισαν από τους πρωταθλητές του 2023 και του 2025.

Στον τελευταίο αγώνα της ημέρας, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης άντεξαν την πίεση από τον Αντιόλ Κόλα και τον Έντουαρντ Ράμος και προκρίθηκαν στον τελικό με 2-0 (21-15, 25-23).

Ντάλλας και Χατζηνικολάου θα παλέψουν για το τρίτο τους πρωτάθλημα, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου για το έκτο και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης για το δεύτερο. Το πρώτο μάλιστα το είχε κατακτήσει με τον Παπαδημητρίου το 2022.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-14, 21-18)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (11-21, 22-24)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (15-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης 2-1 (16-21, 24-22, 15-13)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-0 (21-19, 21-18)

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 2-1 (18-21, 24-22, 15-13)

ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

25/7: Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 0-2 (19-21, 18-21)

25/7: Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 0-2 (15-21, 36-38)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-0 (21-19, 21-15)

25/7: Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 1-2 (21-15, 18-21, 10-15)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-1 (13-21, 22-20, 15-13)

25/7: Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 0-2 (15-21, 23-25)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

26/7, 19.20: Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας – Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος

ΤΕΛΙΚΟΣ

21.50 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης