Στον τελικό του Athens Finals 2026 οι Σιρίνινα/Ζαφειρίου

Στον μεγάλο τελικό του Athens Final 2026 προκρίθηκε το δίδυμο Σιρίνινα/Ζαφειρίου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τις Μαναβή/Στράντζαλη.

Εξίσου συναρπαστικός ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός, με την Αναστασία Σιρίνινα και την Βίβιαν Ζαφειρίου να επικρατούν στις λεπτομέρειες της Ευανθίας Λάβδα και της Ευαγγελίας Καζάκου. Όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα λήξει 2-0 αλλά Λάβδα και Καζάκου γύρισαν το δεύτερο σετ και έληξαν τον αγώνα στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Εκεί, Σιρίνινα και Ζαφειρίου πήραν από νωρίς προβάδισμα και το κατέκτησαν με 15-9. Τα άλλα δύο σετ έληξαν με 21-10 και 27-29.

Η Δήμητρα Μαναβή θα διεκδικήσει το τρίτο της πρωτάθλημα Ελλάδας και δεύτερο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ η Όλγα Στράντζαλη θα προσπαθήσει μετά το φετινό πρωτάθλημα στη Volley League γυναικών να κατακτήσει και το πρώτο της πρωτάθλημα στην άμμο.

Τον πρώτο τους πανελλήνιο τίτλο θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν και η Αναστασία Σιρίνινα με την Βίβιαν Ζαφειρίου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου 2-1 (23-21, 19-21, 16-14)

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου 2-0 (21-14, 21-07)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (16-21, 16-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα 1-2 (21-23, 21-18, 11-15)

Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα 1-2 (25-27, 21-18, 13-15)

ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

25/7: Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου – Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου 2-0 (21-13, 21-13)

25/7: Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 1-2 (24-26, 21-18, 14-16)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου 0-2 (20-22, 16-21)

25/7: Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-1 (18-21, 21-17, 16-14)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (21-15, 21-23, 13-15)

25/7: Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα – Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου 2-1 (21-10, 27-29, 15-9)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

26/7, 18.30: Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου

ΤΕΛΙΚΟΣ

26/7, 21.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα