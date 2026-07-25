Σε ένα φοβερό παιχνίδι που κράτησε τους πάντες σε αγωνία ως το τέλος, η Δήμητρα Μαναβή και Όλγα Στράντζαλη νίκησαν με 2-1 τις Μυρτώ Καλαμαρίδου και Κωνσταντίνα Τσοπούλου και προκρίθηκαν στον τελικό του Athens Finals.

Ιστορία γράφτηκε στον ημιτελικό των γυναικών. Η Δήμητρα Μαναβή, έχοντας ως συμπαίκτρια την πρωτάρα στο Beach Volley, αλλά πρωταθλήτρια στην σάλα με τον Παναθηναϊκό, Όλγα Στράντζαλη κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του φετινού πρωταθλήματος. Στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο στην Πλατεία Συντάγματος οι Μαναβή, Στράντζαλη επικράτησαν των περσινών πρωταθλητριών, Κωνσταντίνας Τσοπούλου και Μυρτούς Καλαμαρίδου με 2-1 (21-15, 21-23, 13-15) και θα βρεθούν μαζί στον πρώτο τους τελικό.

Συνολικά για την Στράντζαλη θα είναι και ο πρώτος τελικός στην άμμο, με την αρχηγό της Εθνικής ομάδας στην σάλα, να παίζει για πρώτη φορά Beach Volley και να καταφέρνει να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Και για να το πετύχει αυτό μαζί φυσικά με την συμπαίκτριά της, νίκησαν μια ομάδα που μετρούσε 16 συνεχόμενες νίκες σε Masters και είχαν κατακτήσει και το περσινό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας ήταν μια πραγματική διαφήμιση του αθλήματος με τις Τσοπούλου, Καλαμαρίδου να παίρνουν με άνεση το πρώτο σετ και να δείχνουν έτοιμες να βρεθούν σε ακόμα έναν τελικό. Η Μαναβή με την Στράντζαλη όμως αντέδρασαν και πήραν τα επόμενα δύο κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες και μαζί πήραν και την τεράστια πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21:00.