Athens Finals 2026: Ντάλλας, Χατζηνικολάου και Κόλα, Ράμος έκλεισαν θέση στην τετράδα στην πλατεία Συντάγματος

Πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στο beach volley για τους Ντάλλα, Χατζηνικολάου και Κόλα, Ράμος.

Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας προκρίθηκαν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου και ο Αντιόλ Κόλα με τον Έντουαρντ Ράμος.

Οι δύο ομάδες εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Finals 2026 στην πλατεία Συντάγματος και το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) θα παλέψουν για την είσοδό τους στον τελικό του 32ου Πανελληνίου πρωταθλήματος beach volley. Ο αντίπαλός τους θα γίνει γνωστός το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας του 2023 και του 2025 Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου στον πρώτο τους αγώνα νίκησαν με 2-0 (21-11, 24-22) σετ τον Δημήτρη Νιώπα και τον Γιώργο Τερζόγλου. Ο δεύτερος αγώνας τους απέναντι στον Θοδωρή Παπαδημητρίου και τον Παναγιώτη Ιωαννίδη αν και ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) διακόπηκε λόγω καταιγίδας και ξεκίνησε από την αρχή το πρωί του Σαββάτου (25/7). Ντάλλας και Χατζηνικολάου πήραν τη νίκη και τη πρόκριση για τα ημιτελικά με 2-0 (21-15, 21-19) σετ.

Ο Αντιόλ Κόλα με τον Έντουαρντ Ράμος στην πρεμιέρα τους στην διοργάνωση νίκησαν στο τάι μπρέικ τον Κώστα Βένιο και τον Βαγγέλη Σιδέρη (16-21, 24-22, 15-13), ενώ την ανατροπή έκαναν και απέναντι στον Χρήστο Τσιγαρίδα και τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο επικρατώντας με 2-1 (18-21, 24-22, 15-13) σετ.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-14, 21-18)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (11-21, 22-24)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (15-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης 2-1 (16-21, 24-22, 15-13)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-0 (21-19, 21-18)

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 2-1 (18-21, 24-22, 15-13)

ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

25/7: Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου

25/7: Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Νικητής Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου

25/7: Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Νικητής Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου –

25/7: Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος –