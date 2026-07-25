Athens Finals 2026: Ντάλλας, Χατζηνικολάου και Κόλα, Ράμος έκλεισαν θέση στην τετράδα στην πλατεία Συντάγματος
Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας προκρίθηκαν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου και ο Αντιόλ Κόλα με τον Έντουαρντ Ράμος.
Οι δύο ομάδες εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Finals 2026 στην πλατεία Συντάγματος και το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) θα παλέψουν για την είσοδό τους στον τελικό του 32ου Πανελληνίου πρωταθλήματος beach volley. Ο αντίπαλός τους θα γίνει γνωστός το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7).
Οι πρωταθλητές Ελλάδας του 2023 και του 2025 Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου στον πρώτο τους αγώνα νίκησαν με 2-0 (21-11, 24-22) σετ τον Δημήτρη Νιώπα και τον Γιώργο Τερζόγλου. Ο δεύτερος αγώνας τους απέναντι στον Θοδωρή Παπαδημητρίου και τον Παναγιώτη Ιωαννίδη αν και ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) διακόπηκε λόγω καταιγίδας και ξεκίνησε από την αρχή το πρωί του Σαββάτου (25/7). Ντάλλας και Χατζηνικολάου πήραν τη νίκη και τη πρόκριση για τα ημιτελικά με 2-0 (21-15, 21-19) σετ.
Ο Αντιόλ Κόλα με τον Έντουαρντ Ράμος στην πρεμιέρα τους στην διοργάνωση νίκησαν στο τάι μπρέικ τον Κώστα Βένιο και τον Βαγγέλη Σιδέρη (16-21, 24-22, 15-13), ενώ την ανατροπή έκαναν και απέναντι στον Χρήστο Τσιγαρίδα και τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο επικρατώντας με 2-1 (18-21, 24-22, 15-13) σετ.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-14, 21-18)
Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (11-21, 22-24)
Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (15-21, 19-21)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης 2-1 (16-21, 24-22, 15-13)
Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-0 (21-19, 21-18)
Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 2-1 (18-21, 24-22, 15-13)
ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
25/7: Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου
25/7: Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
25/7: Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Νικητής Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου
25/7: Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Νικητής Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
25/7: Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου –
25/7: Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος –
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