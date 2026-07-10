Παγκόσμιο Μπιτς Βόλεϊ γυναικών Κ18: Ήττα αλλά πρόκριση στις 24 καλύτερες ομάδες του κόσμου για Φραγκιουδάκη, Χαρισάκη

Μπορεί οι Φρσαγκιουδάκη και Χαρισάκη να ηττήθηκαν από την Ουκρανία με 2-0, ωστόσο κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Μπιτς Βόλεϊ γυναικών Κ18.

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στη Χάγη της Ολλανδίας, η Εθνική ομάδα που κατέλαβε την 3η θέση και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Κατερίνα και Αγγελική είχαν ρεκόρ 1 νίκη, 2 νίκες και προκρίθηκαν στα νοκ άουτ όπου πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους (θα προκύψει αργότερα το βράδυ και θα είναι μία από τις 8 ομάδες που κατέλαβαν τη 2η θέση στους ομίλους).

Όσον αφορά τον αγώνα, στο πρώτο σετ το 6-6 έγινε 6-9 με τη διαφορά να μεγαλώνει σταδιακά (9-13, 10-15) για να φτάσουμε στο 12-19. Εκεί η ελληνική ομάδα άγγιξε μια τεράστια ανατροπή καθώς μείωσε σε 17-19, αλλά η προσπάθεια έμεινε στη μέση με το σετ να κλείνει στο 18-21.

Στο δεύτερο σετ υπήρξε ισορροπία μέχρι το 10-10, για να ξεφύγουν οι Ουκρανές με 10-15, χωρίς αυτήν τη φορά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση του (14-21 το τελικό σκορ).