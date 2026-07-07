Marathon Masters 2026: Το τουρνουά θεσμός του ελληνικού beach volley

Το Marathon Masters, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 10-12 Ιουλίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Karavi Club στον Σχινιά, αποτελεί το τρίτο και τελευταίο Masters του φετινού ελληνικού σιρκουί και την τελευταία μεγάλη στάση πριν από τους τελικούς του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley.

Με φόντο τη λευκή άμμο, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τη μοναδική ακτογραμμή του Σχινιά, το ελληνικό σιρκουί συνεχίζεται σε έναν χώρο που έχει συνδέσει το όνομά του με το beach volley στην Ελλάδα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για αθλητές, θεατές και φίλους του αθλήματος.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Karavi Club φιλοξενούν την τέταρτη σημαντική διοργάνωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, μετά τα Elite Finals, το Karavi Open και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Beach Volley K20, επιβεβαιώνοντας την ιστορική βαρύτητά του Karavi Club στο ελληνικό beach volley.

Με τους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος να πλησιάζουν, η μάχη για τη συγκέντρωση πολύτιμων βαθμών στην Πανελλήνια κατάταξη κορυφώνεται. Όλες οι κορυφαίες ομάδες που ακολουθούν το καλεντάρι 2026 θα βρεθούν στο Marathon Masters, διεκδικώντας βαθμούς και την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου με τους προκριματικούς αγώνες ανδρών και γυναικών και θα συνεχιστεί με το κυρίως ταμπλό το Σάββατο. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου, όταν θα διεξαχθούν οι τελικοί σε άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα μεταδοθούν ζωντανά από τη Δημόσια Τηλεόραση, από τις 15:00 έως τις 17:00.

Μέγας χορηγός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley είναι η Allwyn, επίσημοι χορηγοί είναι το Lipton Ice Tea, το Borotalco με τα καινοτόμα αποσμητικά του, και η RIO mare, ηγέτιδα στον κονσερβοποιημένο τόνο.

Επιπλέον, το πρωτάθλημα υποστηρίζεται επίσημα από το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και την GALA.