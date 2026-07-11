Ο Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του εν όψει της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport 1).

Mε αρκετά νέα πρόσωπα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του, αυτή τη φορά απέναντι στη Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport1). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει αρχικά χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας.

Οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδης και Σιώζος, στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιπιόνι και Έσε. Ο Ρόντινεϊ με τον Μασούρα θα παίξουν στα φτερά της επίθεσης και πίσω από τον Κλέιτον θα βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης.