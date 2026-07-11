Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το φιλικό με τη Λέουβεν
Mε αρκετά νέα πρόσωπα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του, αυτή τη φορά απέναντι στη Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport1). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει αρχικά χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας.
Οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδης και Σιώζος, στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιπιόνι και Έσε. Ο Ρόντινεϊ με τον Μασούρα θα παίξουν στα φτερά της επίθεσης και πίσω από τον Κλέιτον θα βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λέουβεν! / Our line-up for today’s match against OH Leuven! 🔴⚪️ pic.twitter.com/wFPyBSsMtr— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 11, 2026
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