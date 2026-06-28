Το χρυσό μετάλλιο στην άμμο του Μυλοπότα στην Ίο πανηγύρισαν ο Αντώνης Καρύκας με τον Δημήτρη Καλιόζη, που ήταν και το πρώτο σε Masters για τους νεαρούς αθλητές.

Το ελληνικό δίδυμο που έγινε ομάδα πριν λίγους μήνες νίκησαν στον τελικό του Ios Masters 2026 με ανατροπή τους Αργεντινούς Σάλεμα, Σάντσερ με 2-1 (16-21, 26-24, 15-10) σετ και κατέκτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά Masters στην καριέρα τους.

Η νίκη δεν ήρθε εύκολα, καθώς ο Καρύκας με τον Καλιόζη έμειναν πίσω με 1-0 σετ και στο δεύτερο τα έδωσαν όλα και με 26-24 έστειλαν τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Εκεί, ξέφυγαν με +3 (8-5) και διατήρησαν την διαφορά μέχρι το τέλος για το τελικό 15-10.

Μάλιστα, ο Αντώνης Καρύκας με τον Δημήτρη Καλιόζη ξεκίνησαν την πορεία τους από τα προκριματικά και χρειάστηκε να δώσουν συνολικά επτά αγώνες για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο Αντώνης Καρύκας, δηλωσε: «Έχουμε δώσει επτά αγώνες έως τώρα, είμαστε εδώ από τα προκριματικά. Πολλά τάι-μπρέικ, πολύ θέαμα,. Δεν ξέρω τι να πω, είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με χαμηλά το κεφάλι και δουλειά, δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Με τον Δημήτρη φέτος ξεκινήσαμε να είμαστε ζευγάρι, ήταν δύσκολα το χειμώνα γιατί σπουδάζει στην Κομοτηνή, εγώ είμαι στην Αθήνα και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Δουλέψαμε με το τιμ μας, να ευχαριστήσουμε τον Αλκιβιάδη τον Χατζηνικολάου και τον Νόα τον Κιμπλ και όλους όσους μας βοηθούν και τον Ντάλλα και τον Χατζηνικολάου. Τα καταφέραμε με λίγο τρέλα και πολλή προπόνηση».

Ο Δημήτρης Καλιόζης, δήλωσε: «Ζούμε ένα όνειρο, κατορθώσαμε να κερδίσουμε έναν δύσκολο ημιτελικό, ήταν ο πρώτος μας τελικός, το πρώτο μας χρυσό».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 1-2 (21-16, 09-21, 13-15)

Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 0-2 (15-21, 18-21)

Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-19, 21-18)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Ανέστης Δημητριάδης/Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης 2-0 (21-17, 21-18)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Ανέστης Δημητριάδης/Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης 2-0 (21-12, 21-18)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 0-2 (17-21, 11-21)

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2 (14-21, 21-15, 10-15)

Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2 (23-21, 18-21, 12-15)

Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης 1-2 (21-12, 15-21, 13-15)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αμιέβα Μπαουτίστα/Ματσιέλ Μπουένκο 2-1 (21-12, 10-21, 19-17)

Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Αμιέβα Μπαουτίστα/Ματσιέλ Μπουένκο 2-1 (21-13, 13-21, 15-12)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-09, 21-15)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης 2-0 (21-00, 21-00)

Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-18, 21-16)

Σταύρος Ντάλλας/ Δημήτρης Χατζηνικολάου – Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 2-1 (22-24, 21-11, 15-12)

Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-08)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2(14-21, 21-15, 12-15)

Σταύρος Ντάλλας/ Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 0-2 (19-21, 21-23)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 1-2 (21-16, 24-26, 10-15)