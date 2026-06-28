Χωρίς να χάσουν σετ, η Κωνσταντίνα Τσοπούλου με την Μυρτώ Καλαμαρίδου έφτασαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ios Masters 2026.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας έκαναν επίδειξη δύναμης στη παραλία Μυλοπότα της Ίου και κατέκτησαν τον τίτλο, στο πρώτο τουρνουά Masters που συμμετέχουν στο φετινό σιρκουί.

Τσοπούλου και Καλαμαρίδου στον τελικό της διοργάνωσης που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ νίκησαν τις Ισπανίδες Ντανιέλα Αντρέου, Έλμπα Παέζ με 2-0 (21-19, 21-14) σετ.

Ο τελικός ουσιαστικά κρίθηκε στο πρώτο σετ, με την Τσοπούλου και την Καλαμαρίδου να βρίσκονται πίσω με 16-19 αλλά με σερί 5-0 έκαναν το 21-19. Στο δεύτερο σετ, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας πήραν από νωρίς προβάδισμα (12-6, 14-7) και η Τσοπούλου έδωσε τη χαριστική βολή για το τελικό 21-14.

Η Μυρτώ Καλαμαρίδου δήλωσε: «Ήταν σημαντικό και κομβικό το πρώτο σετ. Μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση. Ήμασταν συγκεντρωμένες, παρά κάποια λάθη που συνέβησαν. Είχαμε υπομονή, το θέλαμε πολύ και τελικά κατακτήσαμε τον τίτλο. Στόχος μας είναι και φέτος το πρωτάθλημα και αυτό είναι το σκεπτικό μας».

Η Κωνσταντίνα Τσοπούλου ανέφερε: «Από την αρχή του αγώνα στόχος μας ήταν να παίξουμε χαμηλές μπάλες, δεδομένων των συνθηκών. Το διατηρήσαμε σε καλό επίπεδο και στο δεύτερο σετ παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ενώ τελειώσαμε και τις κόντρα μπάλες, κάτι που δεν είχε συμβεί πολλές φορές στο πρώτο σετ».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου 1-2 (15-21, 23-21, 11-15)

Έριν Μάλεσιτς/Βανέσσα Θαλασσινού – Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου 0-2 (17-21, 11-21)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Έριν Μάλεσιτς/Βανέσσα Θαλασσινού 2-0 (21-19, 21-12)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (13-21, 16-21)

Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (12-21, 16-21)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου 0-2 (18-21, 16-21)

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ευανθία Λάβδα/Ιφιγένεια Σαμπάτη – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 0-2 (21-23, 15-21)

Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 2-0 (21-14, 21-19)

Ευανθία Λάβδα/Ιφιγένεια Σαμπάτη – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 0-2 (22-24, 16-21)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Μαρία Πολονύφη/Χρυσή Γιαννέλου – Ντεσισλάβα Νικόλοβα/Παναγιώτα Διώτη 0-2 (17-21, 17-21)

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Ντεσισλάβα Νικόλοβα/Παναγιώτα Διώτη 2-0 (21-19, 21-12)

Μαρία Πολονύφη/Χρυσή Γιαννέλου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 0-2 (16-21, 10-21)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ντεσισλάβα Νικόλοβα/Παναγιώτα Διώτη 2-0 (21-10, 21-17)

Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου 0-2 (20-22, 15-21)

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου 2-0 (21-12, 21-18)

Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 0-2 (14-21, 19-21)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου 2-0 (21-09, 21-19)

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 0-2 (17-21, 16-21)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 2-0 (21-19, 21-14)