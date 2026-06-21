Οι πρωταθλητές Ελλάδος, Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου ολοκλήρωσαν το τουρνουά του Ios Futures κατακτώντας τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Το ελληνικό δίδυμο πάλεψε σκληρά, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, μετά από έναν αγώνα όπου οι Ολλανδοί Βαν Ντερ Λου και Σένγκερς πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση και πήραν το χρυσό μετά από δύο σετ (14-21, 19-21).

Το ματς:

Καλύτερα ξεκίνησε η ολλανδική ομάδα, που προηγήθηκε με 1-4 με άσσο του Σένγκερς. Η ελληνική ομάδα μείωσε σε 5-7 και έμεινε κοντά έως το 13-15, αλλά με πολύ καλή δουλειά πάνω από το φιλέ οι Ολλανδοί μπόρεσαν να αποκτήσουν διαφορά και να κατακτήσουν το πρώτο σετ με 14-21 μετά από λάθος του Χατζηνικολάου.

Το ελληνικό δίδυμο μπήκε καλύτερα στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 5-2 με τον Χατζηνικολάου. Οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή και προηγήθηκαν με 6-7 και έφτασαν στο 6-9 με τον Βαν Ντερ Λου. Ο Χατζηνικολάου μείωσε σε 8-9 και ο Ντάλλας λίγο αργότερα ισοφάρισε με δυνατή επίθεση σε 11-11. Ο ίδιος ο Ντάλλας έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του (15-14), αλλά οι Ολλανδοί προηγήθηκαν εκ νέου λίγο αργότερα (17-18).

Οι δύο ομάδες έφτασαν ισόπαλες στο 19-19 μετά από εντυπωσιακό μπλοκ του Ντάλλα, αλλά η ολλανδική ομάδα βρήκε δύο κρίσιμους πόντους για να πάρει τη νίκη (19-21).

Ντάλλας/Χατζηνικολάου: «Αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουμε βάλει τόσα χρόνια»

Ξέραμε από τη στιγμή που πήραμε την πρόκριση στον τελικό ότι πετύχαμε κάτι μεγάλο, αλλά όπως είπαμε στη συζήτηση με τους προπονητές μας πριν ξεκινήσει το ματς, τρώγοντας έρχεται η όρεξη και αφού φτάσαμε μέχρι εκεί θέλαμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Δυστυχώς η ομάδα της Ολλανδίας ήταν καλύτερη από εμάς και μπόρεσε να μας κερδίσει δίκαια.

Όταν χάνεις πάντα μπορείς να βρεις πράγματα να βελτιώσεις αλλά δεν έχει νόημα να συζητήσουμε κάτι από αυτά. Αυτό που μετράει είναι ότι τα παιδιά έπαιξαν καλύτερα και δίκαια κέρδισαν.

Έχει δρόμο ακόμη το καλοκαίρι, έχουμε μερικά ακόμη διεθνή τουρνουά και εννοείται ότι θα διεκδικήσουμε και το κάτι παραπάνω, για αρχή έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και θα εστιάσουμε εκεί. Οι στόχοι της ομάδας είναι μεγάλοι και είμαστε χαρούμενοι που η δουλειά που έχουμε βάλει τόσα χρόνια έφερε αυτό το αποτέλεσμα.

Μας βοήθησε πάρα πολύ και η κερκίδα. Όταν βρισκόμαστε ειδικά σε ματς που πιεζόμαστε αυτή η ψυχολογική τόνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι χαρά μας κάθε φορά να αγωνιζόμαστε στην Ίο. Τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στόχος είναι να πάρουμε το χρυσό, όπως πάντα όταν αγωνιζόμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

Βαν Ντερ Λου/Σένγκερς: «Η κερκίδα ήταν φανταστική»

Είναι η πρώτη μας διοργάνωση μαζί και κερδίσαμε, είναι τόσο ωραία. Είχαμε έναν τελικό με την Ελλάδα, όλο το γήπεδο τους υποστήριζε αλλά τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι βέβαια πως όταν μάθαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την Ελλάδα στον τελικό ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί ξέραμε ότι η κερκίδα θα είναι φανταστική. Είχαμε το δικό μας fan club και ήταν πάρα πολύ ωραία.

Είναι πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι με τον άνεμο, τα καταφέραμε καλά, ίσως και καλύτερα από κάποιες άλλες ομάδες. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, αλλά τα καταφέραμε.

Τώρα θα διασκεδάσουμε την επιτυχία μας και θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή την άλλη εβδομάδα, με στόχο ένα ακόμη χρυσό.

Τρίτη θέση για Πίτερς και Πάσκιεβικς

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Γερμανοί Πίτερς και Πάσκιεβικς οι οποίοι με μία εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό επικράτησε με 2-0 (21-13, 21-13) των Κρζεμίνσκι και Κζαχορόφσκι από την Πολωνία.