Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για μικρό και μεγάλο τελικό!

Το Μουντιάλ 2026 φτάνει στο τέλος του και ήρθε η ώρα για την ανάλυση του μικρού αλλά και του μεγάλου τελικού.

Προτελευταία ημέρα στο ταξίδι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Ανάλυση της Ημέρας παρέα με το Πάμε Στοίχημα ρίχνει αυλαία, με τις δύο εναπομείνασες αναμετρήσεις του τουρνουά.

Απόψε, στις 12 τα μεσάνυχτα, σερβίρεται το… ορεκτικό του μικρού τελικού, ενώ την Κυριακή το βράδυ (22:00) όλος ο πλανήτης περιμένει υπομονετικά τον τελικό των τελικών, για το βαρύτιμο τρόπαιο:

Γαλλία - Αγγλία: Παρηγοριά στα γκολ και το Χρυσό Παπούτσι

Πολλοί περίμεναν πως οι δύο χώρες θα αντάμωναν στον μεγάλο τελικό, καθ’ ό,τι προλογίζονταν ως τα δύο φαβορί στους «4». Τελικά, οι πρωταθλητές Κόσμου του 2022 και του 1998 και οι πρωταθλητές Κόσμου του 1966, απογοήτευσαν αμφότεροι.

Οι Μπλε παρά τις πληθωρικές εμφανίσεις μέχρι και τα ημιτελικά, υπέστησαν… βραχυκύκλωμα κόντρα στην ισπανική άμυνα και δεν κατάφεραν να παίξουν το ποδόσφαιρό τους σε κανένα σημείο του αγώνα, χάνοντας μοιραία με 2-0. Από την άλλη, η Αγγλία εγκλωβίστηκε ανεξήγητα μετά το προβάδισμά της κόντρα στην Αργεντινή και τελικά το πλήρωσε με δύο γκολ στο φινάλε, μένοντας για 15ο διαδοχικό Μουντιάλ μακριά από τον τελικό.

Η μεταξύ τους μάχη προφανώς δεν έχει κανένα άλλο κίνητρο πλην του γοήτρου και της ευκαιρίας των δύο προπονητών να ρίξουν στο ματς ορισμένους από τους αναπληρωματικούς παίκτες της αποστολής. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να βρει νόημα, βέβαια, είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μπορεί να μη διεκδικεί το 2ο Μουντιάλ της καριέρας του, αλλά βρίσκεται ακόμα στην κορυφή της λίστας των σκόρερ (μαζί με τον Λιονέλ Μέσι) και κάθε γκολ εξακολουθεί να τον φέρνει πιο κοντά και στο all-time Νο1 (υπολείπεται ενός γκολ του Αργεντινού θρύλου, 21 έναντι 22).

Πρόβλεψή μας είναι πως θα δούμε ένα ανοιχτό ματς με όρεξη από τα… rotation των δύο ομάδων, για αυτό επιλέγουμε το goal/goal, συνδυαστικά με anytime σκόρερ τον Κιλιάν Μπαπέ για όσο θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Ισπανία - Αργεντινή: Η απόλυτη μάχη και η επιλογή της… εξουδετέρωσης

Ο τελικός των τελικών. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, απέναντι στους πρωταθλητές Νότιας Αμερικής, για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο ομάδες που απέδειξαν πως έχουν ό,τι απαιτείται για να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου.

Η Ρόχα έχει το πιο οργανωμένο, καλοκουρδισμένο και δυσκολοκατάβλητο σύνολο, με άριστη ανασταλτική λειτουργία που της έχει αποφέρει μόλις ένα γκολ παθητικό σε 630 αγωνιστικά λεπτά στο τουρνουά.

Η Αλμπισελέστε από την άλλη, έχει την πίστη, το τσαγανό, την αυτοπεποίθηση μιας κατόχου του τίτλου που παραμένει ενωμένη και ομοιογενής 3,5 χρόνια μετά, ενώ πάνω από όλους και όλα διαθέτει τον Λιονέλ Μέσι. Τον ηγέτη που συνεχίζει να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν στα 39 του χρόνια, τον παίκτη για τον οποίον θυσιάζονται όλοι οι συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Η μάχη των δύο ομάδων είναι μια συνάντηση ποδοσφαιρικών στυλ, φιλοσοφιών, αλλά και προσωπικοτήτων. Με δύο προπονητές που κάποτε είχαν τον ρόλο καθηγητή-μαθητή στα σεμινάρια της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (Λουίς Ντε Λα Φουέντε, Λιονέλ Σκαλόνι) και μια γεννιά Ισπανών παικτών κόντρα στον ποδοσφαιρικό τους… κηδεμόνα, τον Λιονέλ Μέσι.

Πρόκειται για ένα ματς που η λογική και ο έλεγχος κοντράρεται με το συναίσθημα και το πάθος. Και σε ένα τέτοιο δίπολο, δύσκολα θα ακολουθήσουμε επιλογή πλευράς, με την ισοπαλία να φαντάζει ένα ορατό σενάριο για ένα τόσο ιστορικό τελικό ξεκαθάρισμα. Άλλωστε, οι 3 τελευταίοι τελικοί που συμμετείχαν οι δύο ομάδες (Ισπανία-Ολλανδία το 2010, Αργεντινή-Γερμανία το 2014, Αργεντινή-Γαλλία το 2022), κρίθηκαν τουλάχιστον στην παράταση.

Επίσης ορατό είναι και το ενδεχόμενο να δούμε λίγα γκολ στην κανονική διάρκεια, με το Under 2,5 να είναι οδηγός. Και για τους πιο τολμηρούς, θα στηρίξουμε και την επιλογή της διαδικασίας των πέναλτι ως μεθόδου κατάκτησης για οποιαδήποτε ομάδα!