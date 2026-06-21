Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό Beach Volley με τους Σταύρο Ντάλλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου να παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό του Ios Futures.

Ιστορία έγραψαν οι πρωταθλητές Ελλάδος, Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Το ελληνικό δίδυμο έφτασε αήττητο στα ημιτελικά του Ios Futures και εκεί πήρε τη νίκη μετά από έναν αγώνα θρίλερ με 1-2 (21-18, 13-21, 15-17) των Πίτερς και Πάσκιεβικς από τη Γερμανία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού beach volley που μία ομάδα ανδρών περνάει στον τελικό ενός παγκοσμίου τουρνουά, ενώ είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που θα δούμε ελληνική συμμετοχή σε τελικό στο Ios Futures σε οποιοδήποτε φύλο.

Το ματς:

Το ξεκίνημα μόνο ιδανικό δεν ήταν για την Εθνική, με τους Γερμανούς να παίρνουν προβάδισμα με 6-1 με μπλοκ του Πίτερς. Ο Ντάλλας με μπλοκ μείωσε σε 8-5, αλλά οι Γερμανοί πήραν προβάδισμα με 11-5 και 14-7 με δύο πόντους του Πίτερς. Ντάλλας και Χατζηνικολάου έκαναν την αντεπίθεση τους, μειώνοντας σε 15-11 με επίθεση του Ντάλλα.

Μάλιστα το ελληνικό δίδυμο έφτασε να μειώσει σε 18-16 με cut shot του Χατζηνικολάου, αλλά οι Πίτερς και Πάσκιεβικς βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το σετ με 21-18.

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα του δευτέρου σετ, όπου μετά το αρχικό 8-8 είχαμε «μονόλογο» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο Χατζηνικολάου με χτύπημα στην ευθεία διαμόρφωσε το 8-10 με τον Ντάλλα με άσσο να αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά (8-13). Η ελληνική ομάδα ήταν ασταμάτητη και έφτασε έως το 9-17 με μπλοκ του Ντάλλα για να κατακτήσει το σετ με σκορ 13-21 και να στέλνει το ματς στο τάι-μπρέικ.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η ελληνική ομάδα αν και έμεινε πίσω με 3-1 ισοφάρισε (3-3) με άσσο του Ντάλλα και προηγήθηκε με 6-8 με μπλοκ του ίδιου. Οι Γερμανοί έκαναν την ανατροπή και έφτασαν στο 10-9 με μπλοκ του Πίτερς και το 11-9 με λάθος του Χατζηνικολάου. Ο ίδιος όμως ισοφάρισε σε 13-13 με εξαιρετικό χτύπημα στην ευθεία στην κόντρα μπάλα και η ελληνική ομάδα πήρε ματς μπολ στο 14-13 με άσσο του Ντάλλα.

Ο Σταύρος Ντάλλας ήταν και αυτός που έγραψε τον επίλογο του ματς, δίνοντας τον «χρυσό» 17ο πόντο στην ομάδα του.

Το πρώτο σερβίς του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 όπου οι Ντάλλας/Χατζηνικολάου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Βαν Ντερ Λου/Σένγκερς – Κρζεμίνσκι/Κζαχορόφσκι.

Δημήτρης Χατζηνικολάου: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη»

Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, δώσαμε ένα πολύ δύσκολο ματς με μία ομάδα που την είχαμε ξανακερδίσει, οι οποίοι άλλαξαν κάποια πράγματα στον τρόπο που αγωνίζονται και έπρεπε να επαναπροσαρμοστούμε. Στο πρώτο σετ κάναμε κάποια λάθη και μας ξέφυγαν, το δεύτερο σετ το ελέγξαμε πολύ καλά. Στο τάι-μπρέικ ενώ είχαμε τον έλεγχο μετά κάναμε μερικά συνεχόμενα λάθη και έπρεπε να βρούμε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψουμε μία εις βάρος μας κατάσταση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, κυρίως με την υπομονή και την ωριμότητα που δείξαμε.

Νομίζω ότι στον τελικό προτιμάμε να υπάρχει ο αέρας. Έχουμε συνηθίσει αυτό το μοντέλο, αποδίδουμε καλά, το διαχειριζόμαστε σωστά ακόμη και αν αργούμε και χρειαζόμαστε προσαρμογές. Άλλωστε δεν έχουμε δώσει αγώνα χωρίς αέρα στην Ίο, οπότε και να θέλαμε δεν θα γινόταν.

Σταύρος Ντάλλας: «Πρώτα από όλα να πιάσουμε τη δική μας απόδοση στον τελικό»

Είχαμε την ευκαιρία ακόμη και το πρώτο σετ να το πάρουμε εμείς, στις λεπτομέρειες κρίθηκε τελικά, πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο να μπαίνουμε από την αρχή και όχι από τη μέση του σετ. Είμαστε όμως χαρούμενοι που τουλάχιστον πήραμε τη νίκη στο τέλος.

Τώρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τον τελικό, δεν ξέρουμε ποιον θα έχουμε απέναντι μας ακόμη. Για αρχή πρέπει να ξεκουραστούμε, να είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε τη δική μας απόδοση και όποιος και αν είναι απέναντι μας να προσαρμοστούμε.