Ελ Καμπί: «Έχουμε ευθύνη να δώσουμε χαρά στον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Αγιούμπ Ελ Καμπί για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Αποστολή στην Ολλανδία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν.

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού απάντησε αρχικά σ' ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για το γήπεδο της Ναϊμέγκεν: «Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».

Σ' ερώτηση του Gazzetta για το τι πρέπει να κάνουν διαφορετικά στην επίθεση και πόσο θα βοηθήσει ένα γρήγορο γκολ, σχολίασε: «Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί χρειαζόμαστε το γκολ. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε - πρώτοι - για να πάρουμε την πρόκριση».

Ο Ελ Καμπί είπε επίσης: «Σκέφτομαι ότι θα είναι παρόμοιο ματς με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Εχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση.

Τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα.

Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο».