Η Διονυσία Μάτιου με την Πέρσα Σακελλαρίδη προκρίθηκαν στον τελικό του Thessaloniki Grand Slam 2026 και θα αντιμετωπίσουν την Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη.

Μάτιου και Σακελλαρίδη που είναι στο Νο1 του ταμπλό νίκησαν στον πρώτο ημιτελικό το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Αριστοτέλους την Ιφιγένεια Σαμπάτη και την Ιωάννα Παρισάκη με 2-1 (21-18, 13-21, 15-13).

Για την Πέρσα Σακελλαρίδη είναι ο πρώτος τελικός Masters που προκρίνεται, ενώ η Διονυσία Μάτιου είχε κατακτήσει τον τίτλο στην πλατεία Αριστοτέλους το 2023 με συμπαίκτρια την Λίζα Τριανταφυλλίδη.

Η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη επικράτησαν στον τελικό της Δήμητρας Μαναβή και της Όλγας Στράντζαλη με 2-1 (21-17, 18-21, 15-11). Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό στο Thessaloniki Grand Slam για το νεαρό δίδυμο.

Ο τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 7/6 στις 20.00 από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-1 (15-21, 21-16, 15-09)

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (21-09, 14-21, 15-10)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 2-0 (21-14, 21-15)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν 2-0 (21-15, 21-09)

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (16-21, 21-13, 13-15)

Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (11-21, 11-21)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 0-2 (15-21, 16-21)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-0 (21-18, 21-18)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (08-21, 12-21)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

7/6, 10.00: Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 2-1 (21-18, 13-21, 15-13)

7/6, 11.00: Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 1-2 (17-21, 21-18, 11-15)

ΤΕΛΙΚΟΣ

7/6, 20.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου