Ο Θοδωρής Παπαδημητρίου με τον Παναγιώτη Ιωαννίδη εναντίον του Σταύρου Ντάλλα και του Δημήτρη Χατζηνικολάου θα αναμετρηθούν στον τελικό του Thessaloniki Grand Slam 2026 στην πλατεία Αριστοτέλους (7/6, 20.50 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).

Στον πρώτο ημιτελικό το πρωί της Κυριακής, οι Παπαδημητρίου, Ιωαννίδης μετά από μία ώρα αγώνα ξεπέρασαν το εμπόδιο του Δημήτρη Νιώπα και του Γιώργου Τερζόγλου με 2-1 (19-21, 21-12, 15-11) σετ.

Στον δεύτερο ημιτελικό οι πρωταθλητές Ελλάδα επιβλήθηκαν του Βαγγέλη Σιδέρη και του Κώστα Βένιου με 2-0 (21-13, 21-17) σετ.

Ο τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 7/6 στις 20.50 από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GRAND SLAM BEACH VOLLEY ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ & ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-1 (14-21, 21-18, 15-09)

Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 0-2 (17-21, 20-22)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-16, 21-10)

Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (17-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-18)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης 2-0 (21-14, 21-17)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (20-22, 22-24)

Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-19)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (19-21, 15-21)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-0 (21-13, 21-17)

ΤΕΛΙΚΟΣ

7/6, 20.50 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου