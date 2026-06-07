Thessaloniki Grand Slam 2026: Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρώτη μεγάλη κούπα της χρονιάς
Στον πρώτο ημιτελικό το πρωί της Κυριακής, οι Παπαδημητρίου, Ιωαννίδης μετά από μία ώρα αγώνα ξεπέρασαν το εμπόδιο του Δημήτρη Νιώπα και του Γιώργου Τερζόγλου με 2-1 (19-21, 21-12, 15-11) σετ.
Στον δεύτερο ημιτελικό οι πρωταθλητές Ελλάδα επιβλήθηκαν του Βαγγέλη Σιδέρη και του Κώστα Βένιου με 2-0 (21-13, 21-17) σετ.
Ο τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 7/6 στις 20.50 από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GRAND SLAM BEACH VOLLEY ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ & ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-1 (14-21, 21-18, 15-09)
Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 0-2 (17-21, 20-22)
Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-16, 21-10)
Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (17-21, 19-21)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-18)
Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης 2-0 (21-14, 21-17)
Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (20-22, 22-24)
Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-19)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (19-21, 15-21)
Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)
Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-0 (21-13, 21-17)
ΤΕΛΙΚΟΣ
7/6, 20.50 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου
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