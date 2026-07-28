Ελεύθερο πρωινό υπήρχε στην ΑΕΚ και αρκετοί το εκμεταλλεύτηκαν για μια βόλτα στο κέντρο του Απελντορν. Κλειστή η απογευματινή προπόνηση ενόψει Σάμσουνσπορ. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Με μονές προπονήσεις πορεύεται πλέον η ΑΕΚ καθημερινά στο Άπελντορν της Ολλανδίας καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ρίξει τους ρυθμούς μέχρι και την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.

Η προπόνηση της Τρίτης που θα λάβει χώρα το απόγευμα θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της ΑΕΚ, όσο και για τον Τύπο κι αυτό γιατί αύριο (29/7, 19:00) υπάρχει το φιλικό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ.

Το πρωινό της Τρίτης ήταν ελεύθερο στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και αρκετοί το εκμεταλλεύτηκαν για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης του Άπελντορν.

Διάφοροι παίκτες, μεταξύ των οποίων οι Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Μαρίν βγήκαν για καφέ, ενώ τη βόλτα τους στους πεζόδρομους της πόλης έκαναν και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Σταυροθανασόπουλο, αλλά και τον Head of Football Operations, Άλεξ Κλάινο, όπως και μέλη του σταφ.

Επιστροφή λοιπόν στις προπονήσεις για τους παίκτες της ΑΕΚ το απόγευμα της Τρίτης και ενώ αναμένεται να φτάσει και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Λόβρο Μάγιερ, ο οποίος περνάει τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται αργότερα το απόγευμα στο Άπελντορν.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!