Thessaloniki Grand Slam 2026: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του ελληνικού beach volley

Η αντίστροφη μέτρηση για το Thessaloniki Grand Slam 2026 ξεκίνησε και επίσημα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης.

Το κορυφαίο ραντεβού του beach volley επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και στην εμβληματική Πλατεία Αριστοτέλους, η οποία για όγδοη χρονιά θα μετατραπεί σε μία εντυπωσιακή αθλητική «παραλία». Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη 13η χρονιά παρουσίας του θεσμού στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της πόλης με το άθλημα και τη δυναμική του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, καθώς και αθλητές και αθλήτριες του beach volley, έδωσαν το παρών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης για τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια, τον τουρισμό και την προβολή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή Γιαννακίδου (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Θεσσαλονίκης)

Και φέτος, για άλλη μία χρονιά, θα έχουμε την ευχαρίστηση να διοργανώσουμε στην εμβληματική μας πλατεία, την Πλατεία Αριστοτέλους, το Thessaloniki Grand Slam, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οι εικόνες που δημιουργούνται μέσα στην Πλατεία Αριστοτέλους είναι μοναδικές, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και αυτό σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Οι αγώνες, τους οποίους παρακολουθώ πάντοτε, έχουν εξαιρετική διοργάνωση και μεγάλη επιτυχία. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και όλους όσοι εργάζονται για αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσα από το πρόγραμμα «Μέγας Αλέξανδρος», αλλά και μέσα από άλλες αθλητικές διοργανώσεις, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε: να συνδιοργανώνουμε σημαντικούς αγώνες, ώστε να προάγουμε τον αθλητισμό και παράλληλα οι πολίτες της πόλης να απολαμβάνουν ποιοτικές διοργανώσεις.

Είμαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους αθλητές μας που βρίσκονται σήμερα κοντά μας.

Θέλω να τους ευχηθώ, όχι μόνο ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αλλά και ως πρώην πρωταθλήτρια του βόλεϊ, επειδή γνωρίζω τις αγωνίες, τους αγώνες και την προσπάθεια που καταβάλλουν, να είναι πάντοτε γεροί, να έχουν καλούς αγώνες, πολλές επιτυχίες, να μείνουν μακριά από τραυματισμούς και να βρίσκονται πάντα στις επάλξεις.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στη συνέντευξη Τύπου.

Να ευχαριστήσω επίσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Γιουτίκα και τον κύριο Μήττα, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αγώνες. Εύχομαι να τους απολαύσουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς όσο το δυνατόν περισσότερο».

Κώστας Γιουτίκας (Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης)

«Είναι μεγάλη χαρά που και φέτος, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα στηρίξουμε έμπρακτα το Thessaloniki Grand Slam 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους. Στηρίζουμε και φέτος αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται δίπλα ακριβώς στον Θερμαϊκό Κόλπο. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ενισχύει την κοινή προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων για τον ανασχεδιασμό της πόλης και ειδικότερα για την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου.

Πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί ακόμη πολλά βήματα για να υλοποιηθεί, αλλά χρειάζεται και υποστηρικτικές δράσεις, όπως είναι το Grand Slam 2026, το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σχέση των Θεσσαλονικέων με το παραλιακό μέτωπο.

Παράλληλα, στηρίζουμε τις πολυάριθμες και συντονισμένες δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα του αθλητισμού. Αναφέρομαι στις διοργανώσεις που έχουν αγκαλιαστεί από την πόλη και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και την προβολή της.

Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, που δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά ένα τόσο δυναμικό αθλητικό θέαμα, να έρθουν αυτό το τριήμερο στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η πλατεία θα γεμίσει με χαμόγελα, πάθος, ένταση και δύναμη.

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ στους αθλητές μας κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ για το θέαμα που θα προσφέρετε το επόμενο τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη».

Χρήστος Μήττας (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που, για τρίτη χρονιά ως Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, συμμετέχω σε ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός, το οποίο κάνει περήφανη την πόλη μας.

Η ομορφότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν χώρο φιλοξενίας αγώνων beach volley, με πολύ κόσμο και εξαιρετικούς αθλητές, αναδεικνύοντας παράλληλα τον τουρισμό και τον πολιτισμό της πόλης.

Θυμάμαι ότι σε ένα ταξίδι μου στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχα δει τις παραλίες να γεμίζουν κάθε βράδυ με ανθρώπους που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην άμμο και beach volley. Είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πιστεύω ότι η χώρα μας διαθέτει ακόμη καλύτερες παραλίες και είναι σημαντικό, μέσα από το beach volley, να αναδεικνύουμε τόσο τις παραλίες μας όσο και τον τουρισμό μας.

Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι, τόσο ως Περιφέρεια όσο και ως Δήμος, που συνδιοργανώνουμε μαζί με την Ομοσπονδία αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Καλή επιτυχία στους αθλητές μας και καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι να είμαστε και του χρόνου εδώ, υγιείς και δυνατοί, για να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση ακόμη καλύτερη».

Βάγια Παλπάνα (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.)

«Για μία ακόμη χρονιά, η Πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε μία μοναδική παραλία. Περιμένουμε όλους εσάς να έρθετε στον χώρο, να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε τους αγώνες. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Κούλα Γιαννακίδου. Γνωρίζουμε πολύ καλά την προσπάθεια και την επιμονή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε επίσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιουτίκα και τον κύριο Μήττα. Βρίσκεστε πάντοτε δίπλα σε κάθε προσπάθεια της Ομοσπονδίας και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα.

Ευχαριστούμε το τοπικό σωματείο ΑΕΝ Αγίας Τριάδας και τον κύριο Κώστα Τσιλιγκό, που αθόρυβα εργάζεται και συντονίζει τη διοργάνωση.

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, βλέποντας σήμερα τους αθλητές ανάμεσά μας, στον πρόωρο και άδικο χαμό της Ελένης Ζέτου, μιας γυναίκας που προσέφερε πάρα πολλά στον χώρο του αθλητισμού και αγάπησε βαθιά το βόλεϊ.

Σήμερα την αποχαιρετήσαμε και οι σκέψεις μας είναι κοντά στην οικογένειά της.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τα κορίτσια που βρίσκονται εδώ σήμερα, τη Μυρτώ Πασχαλάκη και την Ελένη Αλεξόγλου, Πρωταθλήτριες Ευρώπης Κ18 το 2025. Είστε η ελπίδα όλων μας. Περιμένουμε από εσάς να συνεχίσετε να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Εμείς μπορούμε μόνο να βρισκόμαστε δίπλα σας και να σας στηρίζουμε.

Σας περιμένουμε όλους στην Πλατεία Αριστοτέλους για να απολαύσουμε μοναδικές εικόνες».

Ελένη Αλεξόγλου (Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18)

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που για ακόμη μία χρονιά συμβάλλει ώστε το ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινά από την πόλη μας.

Περιμένουμε τον κόσμο να γεμίσει τις κερκίδες και να στηρίξει τους αθλητές.

Εύχομαι υγεία σε όλους και να απολαύσουμε τη διοργάνωση».

Μυρτώ Πασχαλάκη (Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18)

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που για ακόμη μία χρονιά το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά από την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε τον Δήμο, την Περιφέρεια, την Ομοσπονδία και όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν ώστε να ξεκινήσει και φέτος το πρωτάθλημα από εδώ.

Περιμένουμε τον κόσμο να γεμίσει τα γήπεδα ώστε να έχουμε ένα υπέροχο τουρνουά».

Βαγγέλης Σιδέρης (Πρωταθλητής Ελλάδας 2024)

«Μιλώντας εκ μέρους όλων των αθλητών, πρέπει να πω ότι μας διακατέχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για ακόμη μία χρονιά θα αγωνιστούμε στην Πλατεία Αριστοτέλους. Προσωπικά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τουρνουά.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης που μας δίνει τη δυνατότητα να αγωνιζόμαστε σε αυτή την ξεχωριστή τοποθεσία, μπροστά σε γεμάτες κερκίδες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές, να δούμε καλούς αγώνες και να απολαύσουμε τη διοργάνωση».

Κώστας Βένιος (Αθλητής Beach Volley)

«Άλλη μία χρονιά, άλλο ένα τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Όπως ανέφερε και ο Βαγγέλης, πρόκειται κατά τη γνώμη μου για ένα από τα ωραιότερα τουρνουά της χρονιάς και ανυπομονώ να αγωνιστώ σε αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, τον Δήμο και την Ομοσπονδία που καθιστούν δυνατή αυτή τη διοργάνωση, όπως και όλες τις προηγούμενες.

Ελπίζω να παρακολουθήσουμε πολύ καλούς αγώνες».

Μέγας χορηγός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley είναι η Allwyn, επίσημοι χορηγοί είναι το Lipton Ice Tea, το Borotalco με τα καινοτόμα αποσμητικά του, και η RIO mare, ηγέτιδα στον κονσερβοποιημένο τόνο.

Επιπλέον, το πρωτάθλημα υποστηρίζεται επίσημα από το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και την GALA.