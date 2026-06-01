Από την Θεσσαλονίκη και την Πλατεία Αριστοτέλους ξεκινάει η φετινή γιορτή του Beach Volley με το πρώτο τουρνουά να διεξάγεται στην καρδιά της πόλης από 5 έως 7 Ιουνίου.

Η μεγάλη γιορτή του Beach Volley για όγδοη χρονιά στην Πλατεία Αριστοτέλους. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley MASTERS, με την νύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το σιρκουί του 2026 (5-7 Ιουνίου).

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει για 13η χρονιά τη μεγάλη φιέστα του Ελληνικού μπιτς βόλεϊ αλλά και όλες τις παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις για τους αθλητές, τις αθλήτριες και το φίλαθλο κοινό. Οι παλαιότερες διοργανώσεις του 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003 πραγματοποιήθηκαν δίπλα στον Λευκό Πύργο, ενώ το 2012, το 2018, το 2019, το 2022, το 2023, το 2024 και το 2025 αγώνες έλαβαν χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Συνδιοργανωτές του THESSALONIKI GRAND SLAM μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το τοπικό σωματείο Α.Ε.Ν. Αγ. Τριάδος. Η διοργάνωση έχει ενταχθεί και στους διεθνείς αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος».

Οι αναμετρήσεις του κυρίως ταμπλό θα φιλοξενηθούν στην εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της πόλης, ενώ τα προκριματικά για άνδρες και γυναίκες θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις Beach volley Avant-Garde στην Καρδία.

Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί θα είναι με όλες τις περιβαλλοντικέςπροδιαγραφές, η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επισήμους, τους χορηγούς και για τους δημοσιογράφους.

H Θεσσαλονίκη κάνει ένα μεγάλο βήμα σε ότι αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις της πόλης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει πόλο έλξης για αθλητές, προπονητές, κριτές και φίλους του αθλητισμού. Όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια των αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος», αγώνες διεθνείς οι οποίοι αφορούν αθλήματα που είναι ενταγμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προσμετρώνται στις κατατάξεις των παγκοσμίων ομοσπονδιών του εκάστοτε αθλήματος.

Ο διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης πιστοποιείται τόσο με το ότι η βαθμολογία αυτής θα προσμετράται κανονικά στην ειδική βαθμολογία της FIVB, όσο και από το ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή ομάδες υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.

Μέγας χορηγός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley είναι η Allwyn, επίσημοι χορηγοί είναι το Lipton Ice Tea, το Borotalco με τα καινοτόμα αποσμητικά του, και η RIO mare, ηγέτιδα στον κονσερβοποιημένο τόνο.

Επιπλέον, το πρωτάθλημα υποστηρίζεται επίσημα από το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και την GALA.