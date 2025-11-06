Στο Ηράκλειο και στην στην παραλία της Αμμουδάρας ξεκίνησε η δράση στο CEV Beach Volley European Cup

Με έντονο ενδιαφέρον, αλλά και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, ξεκίνησε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, το CEV Beach Volley European Cup στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris, στην παραλία της Αμμουδάρας.

Η πρώτη ημέρα των αγώνων κύλησε με δυνατές αναμετρήσεις στους ομίλους ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν αισθητά προς το μεσημέρι. Η έντονη βροχόπτωση που ακολούθησε μετατράπηκε σε καταιγίδα, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να διακοπεί και οι εναπομείναντες αγώνες της πρώτης ημέρας να μεταφερθούν για νωρίς το πρωί της Παρασκευής (7/11).

Στον Α’ Όμιλο, οι ομάδες της Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) και της ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία) ξεκίνησαν εντυπωσιακά, σημειώνοντας νίκες απέναντι στις Montpellier BV (Γαλλία) και Aloha BV Club (Αυστρία), αντίστοιχα.

Οι Ουκρανοί επικράτησαν 2-0 στο πρώτο ματς, ενώ οι Γάλλοι απάντησαν με νίκη στο δεύτερο, κλείνοντας τη μέρα με ισορροπία στα αποτελέσματα. Οι Ολλανδοί, από την πλευρά τους, έδειξαν ισχύ, επικρατώντας δύο φορές των Αυστριακών με 2-0 (21-16, 21-11).

Στον Β’ Όμιλο, η BC Strahov (Τσεχία) έκανε το «2 στα 2» απέναντι στις ελληνικές ομάδες του 4 Sports Club, επικρατώντας τόσο των Ντάλλα/Σιδέρη (23-21, 21-18), όσο και των Τσιγαρίδα/Σεμιτέκολου (21-14, 21-17).

Το Re Beach Club (Γαλλία) επίσης ξεκίνησε θετικά, με νίκη 2-0 απέναντι στην CSU Resita (Ρουμανία).

Στις γυναίκες, ο Α’ Όμιλος είχε έντονη δράση, με τη Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας τόσο της EDRA Tata (Ουγγαρία) όσο και της BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία).

Οι ελληνικές ομάδες του 4 Sports Club, με τις Αγγελοπούλου/Σουλή και Πολονύφη/Σωτηροπούλου, δεν κατάφεραν να πάρουν θετικά αποτελέσματα απέναντι στη BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία), γνωρίζοντας ήττες στην πρεμιέρα τους. Ωστόσο, το ελληνικό συγκρότημα έδειξε μαχητικότητα και θα επιδιώξει να ανακάμψει στα αυριανά παιχνίδια κόντρα στην EDRA Tata (Ουγγαρία) και τη Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία).

Στον Β’ Όμιλο, οι CV Majadahonda (Ισπανία) και KBC Oxyklinika (Λιθουανία) πρόσφεραν τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις της ημέρας, με τα περισσότερα παιχνίδια να κρίνονται στο τάι μπρέικ. Το Re Beach Club (Γαλλία) πέτυχε επίσης σημαντική νίκη επί της Beograd BV (Σερβία) με 2-1.

Αποτελέσματα ανδρών

Α' Όμιλος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

Montpellier BV (Γαλλία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) 0-2 (13-21, 13-21)

Montpellier BV (Γαλλία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) 2-1 (28-26, 15-21, 15-13)

Aloha BV Club (Αυστρία) - ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία) 0-2 (16-21, 11-21)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Aloha BV Club (Αυστρία) - Montpellier BV (Γαλλία)

Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) - ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία)

Aloha BV Club (Αυστρία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία)

Montpellier BV (Γαλλία) - ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία)

Β' Όμιλος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

BC Strahov (Τσεχία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Ντάλλας-Σιδέρης 2-0 (23-21, 21-18)

BC Strahov (Τσεχία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Τσιγαρίδας-Σεμιτέκολος 2-0 (21-14, 21-17)

Re Beach Club (Γαλλία) - CSU Resita (Ρουμανία) 2-0 (21-13, 21-16)

Re Beach Club (Γαλλία) - CSU Resita (Ρουμανία)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Re Beach Club (Γαλλία) - BC Strahov (Τσεχία)

4 Sports Club (Ελλάδα), Ντάλλας-Σιδέρης - CSU Resita (Ρουμανία)

4 Sports Club (Ελλάδα), Τσιγαρίδας-Σεμιτέκολος - CSU Resita (Ρουμανία)

Re Beach Club (Γαλλία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Ντάλλας-Σιδέρης

Re Beach Club (Γαλλία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Τσιγαρίδας-Σεμιτέκολος

BC Strahov (Τσεχία) - CSU Resita (Ρουμανία)

Αποτελέσματα γυναικών

Α' Όμιλος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Αγγελοπούλου-Σουλή

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Πολονύφη-Σωτηροπούλου

EDRA Tata (Ουγγαρία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) 0-2 (19-21, 05-21)

EDRA Tata (Ουγγαρία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) 2-1 (13-21, 21-18, 15-11)

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) 0-2 (12-21, 14-21)

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

EDRA Tata (Ουγγαρία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Αγγελοπούλου-Σουλή

EDRA Tata (Ουγγαρία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Πολονύφη-Σωτηροπούλου

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - EDRA Tata (Ουγγαρία)

BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία) - EDRA Tata (Ουγγαρία)

Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Αγγελοπούλου-Σουλή

Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία) - 4 Sports Club (Ελλάδα), Πολονύφη-Σωτηροπούλου

Β' Όμιλος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

CV Majadahonda (Ισπανία) - Beograd BV (Σερβία) 2-0 (21-07, 21-07)

CV Majadahonda (Ισπανία) - Beograd BV (Σερβία) 2-0 (21-12, 21-09)

Re Beach Club (Γαλλία) - KBC Oxyklinika (Λιθουανία) 1-2 (21-18, 16-21, 09-15)

Re Beach Club (Γαλλία) - KBC Oxyklinika (Λιθουανία) 2-0 (21-11, 21-16)

CV Majadahonda (Ισπανία) - KBC Oxyklinika (Λιθουανία) 1-2 (21-19, 19-21, 08-15)

CV Majadahonda (Ισπανία) - KBC Oxyklinika (Λιθουανία) 0-2 (16-21, 21-23)

Re Beach Club (Γαλλία) - Beograd BV (Σερβία) 2-1 (21-09, 12-21, 15-12)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025