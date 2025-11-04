Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ έπαιξε μπιτς βόλεϊ στην Κοπακαμπάνα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ για πρώτη φορά πραγματοποιεί επίσημο ταξίδ στη Βραζιλία και δεν δίστασε να παίξει μπιτς βόλεϊ στην παραλία της Κοπακαμπάνα.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα το πρώτο του επίσημο ταξίδι στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στη Βραζιλία, που έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου βρίσκεται στη Βραζιλία για τα ετήσια βραβεία Earthshot, καθώς και για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.Αυτό δεν το εμπόδισε να αφήσει για λίγο στην άκρη το αυστηρό πρωτόκολλο και τη Δευτέρα (3/11) μετά την επίσκεψή του στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά, να βρεθεί στην παραλία Κοπακαμπάνα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο μπιτς βόλεϊ, δίπλα στην ολυμπιονίκη, Καρολίνα Σόλμπεργκ.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ έβγαλε τα παπούτσια του και έπαιξε μπιτς βόλεϊ με παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες της περιοχής, στο πλαίσιο προγράμματος του Ινστιτούτου Λεβάντε, που διοικεί η Καρολίνα Σόλμπεργκ.

«Είναι ψηλός, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πραγματικά καλός αν εξασκείτο περισσότερο» είπε η Σόλμπεργκ, ενώ στο Χ (πρώην Twitter), υπήρξαν σχόλια θαυμασμού για τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και σε κάποια από αυτά έγραψαν ότι η σύζυγός του Κέιτ είναι «τυχερή» γυναίκα.