«Έτοιμοι για την μεγάλη πρόκληση στο Ηράκλειο»

Από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, το Ηράκλειο Κρήτης μετατρέπεται στο κέντρο του ευρωπαϊκού beach volley, φιλοξενώντας το CEV Beach Volley European Cup στις εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris στην παραλία της Αμμουδάρας.

Το 4 Sports Club θα εκπροσωπηθεί στη διοργάνωση με τέσσερις δυνατές ομάδες — δύο ανδρικές και δύο γυναικείες — που έχουν διακριθεί στις φετινές εγχώριες διοργανώσεις και είναι έτοιμες να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων, οι αθλητές και οι αθλήτριες του 4 Sports Club μίλησαν στο volleyball.gr, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία τους για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση που φέρνει στην Κρήτη κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ευρώπη.

Ντάλλας – Σιδέρης και Τσιγαρίδας – Σεμιτέκολος στη μάχη του European Cup

Ο Σταύρος Ντάλλας, πρωταθλητής Ελλάδας το 2023 και το 2025 μαζί με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, θα αγωνιστεί αυτή τη φορά με νέο συμπαίκτη, τον Βαγγέλη Σιδέρη, επίσης πρωταθλητή Ελλάδας το 2024. Το δεύτερο ανδρικό δίδυμο αποτελούν οι Χρήστος Τσιγαρίδας και Παναγιώτης Σεμιτέκολος, οι οποίοι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley και θα προσπαθήσουν να κλείσουν τη σεζόν με μια δυνατή εμφάνιση στο Ηράκλειο.

Ο Σταύρος Ντάλλας δήλωσε: «Για δεύτερη χρονιά καλούμαστε να εκπροσωπήσουμε το 4 Sports Club στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων (CEV European Cup). Και οι τέσσερις είχαμε βρεθεί πέρσι στο Montpellier για την ίδια διοργάνωση και είναι μεγάλη η χαρά μας που φέτος θα παλέψουμε για κάτι ακόμα καλύτερο παίζοντας “εντός έδρας” στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Candia Maris. Αγωνιζόμενος για πρώτη φορά με το Βαγγέλη Σιδέρη και σε καινούργια θέση ως αμυντικός, ανυπομονώ για την επιστροφή μου σε διεθνείς διοργανώσεις μετά το Challenge στο Baden της Αυστρίας τον Αύγουστο».

Ο Βαγγέλης Σιδέρης πρόσθεσε: «Είναι τιμή και χαρά να εκπροσωπώ το 4 Sports Club σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση, ειδικά μπροστά στο ελληνικό κοινό. Με τον Σταύρο έχουμε δουλέψει πολύ τις τελευταίες εβδομάδες και πιστεύω ότι μπορούμε να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο».

Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα και να αντιμετωπίζουμε ομάδες παγκόσμιας κλάσης. Προερχόμαστε από μία καλή σεζόν και θέλουμε να τη κλείσουμε με ακόμα καλύτερο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ το 4 Sports Club που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά».

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας συμπλήρωσε: «Η συμμετοχή μας στο European Cup είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή μας ως ομάδα. Νιώθουμε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο και να δείξουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε το 4 Sports Club για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του».

Τα γυναικεία δίδυμα του 4 Sports Club έτοιμα για τη μεγάλη πρόκληση

Στις γυναίκες, το 4 Sports Club θα εκπροσωπηθεί από τις Μαρία Πολονύφη και Ζίνα Σωτηροπούλου, πρωταθλήτριες των Elite Series 2024-25, οι οποίες κατέλαβαν την 5η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το δεύτερο ζευγάρι αποτελείται από τις Αναΐς Αγγελοπούλου και Βιβή Σούλη, που τερμάτισαν στη 13η θέση του φετινού Πανελλήνιου σιρκουί.

Η Μαρία Πολονύφη ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που μας δόθηκε η ευκαιρία με την κατάκτηση των Elite Finals να συμμετάσχουμε στον Beach Volley European Cup που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θέλω να ευχαριστήσω το 4 Sports Club για την πολύτιμη στήριξη και τη βοήθειά του όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τη συμπαίκτριά μου για τη διαδρομή που κάναμε και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Το European Cup είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς και μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε απέναντι σε αθλήτριες διεθνούς επιπέδου. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να το απολαύσουμε».

Η Ζίνα Σωτηροπούλου πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης που με την κατάκτηση των Elite Finals 2025 μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στο CEV Beach Volley European Cup, και φυσικά το 4 Sports Club που είναι πάντα στο πλευρό μας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε τουρνουά τόσο υψηλού επιπέδου και είμαστε ενθουσιασμένες για την εμπειρία που πρόκειται να ζήσουμε δίνοντας πάντα τον καλύτερό μας εαυτό».

Η Βιβή Σούλη ανέφερε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο European Cup, το οποίο φιλοξενείται στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι μεγάλη μας τιμή να αποτελούμε μέρος μίας τόσο σημαντικής διοργάνωσης και ευχαριστούμε το 4 Sports Club για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέσα στην άμμο».

Η Αναΐς Αγγελοπούλου συμπλήρωσε: «Η συμμετοχή μας στο European Cup αποτέλεσε για την ομάδα μας ένα σημαντικό κίνητρο για πιο ενεργή παρουσία στα Elite Series που διοργανώνει η ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια. Θέλαμε πολύ να βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο και αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες και τυχερές που το 4 Sports Club μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία».