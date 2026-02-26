Δείτε τα 17 γκολ των επαναληπτικών αγώνων των play-offs της δεύτερης ημέρας του Champions League.

Oι ρεβάνς των play offs του Champions League ολοκληρώθηκαν με γκολ και θέαμα, ενώ δόθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια για τους «16».

Η Αταλάντα ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ κόντρα στην Ντόρτμουντ και με γκολ στις καθυστερήσεις «κλείδωσε» την πρόκριση στην επόμενη φάση επικρατώντας με 4-1. Η Παρί Σεν Ζερμέν, αν και αγχώθηκε με το τελικό 2-2 και το υπέρ της 3-2 από τον πρώτο αγώνα, πέταξε εκτός συνέχειας τη Μονακό. Η Ρεάλ Μαδρίτης μες σε ένα τεταμένο κλίμα, νίκησε την Μπενφίκα και στο «Μπερναμπέου» και με τελικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στους «16». Σε ματς θρίλερ, που ολοκληρώθηκε στην παράταση, η Γαλατάσαραϊ λύγισε με 3-2 τη Γιουβέντους και συνεχίζει στη διοργάνωση.