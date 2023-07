Οι Διονυσία Μάτιου, Λίζα Τριανταφυλλίδη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδος στο μπιτς βόλεϊ στον τελικό του Agios Nikolaos Finals.

Οι Διονυσία Μάτιου, Λίζα Τριανταφυλλίδη είναι οι νέες «βασίλισσες» της άμμου καθώς επικράτησαν με 2-0 σετ των Γεωργίνα Αντωνακάκη, Ιωάννα Περδικάκη στον τελικό του Agios Nikolaos Finals.



Με τα τέσσερα κορίτσια να ξέρουν πως όποια ομάδα κι αν κέρδιζε θα έγραφε ιστορία καθώς καμία δεν είχε κατακτήσει στο παρελθόν τον τίτλο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Διονυσία και Λίζα εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμες στα κρίσιμα σημεία καταφέρνοντας να φτάσουν στη νίκη.



Κι η ομάδα που κέρδισε το πρώτο Grand Slam της χρονιάς (Θεσσαλονίκη(, πανηγύρισε και στο τελευταίο αλλά πιο σημαντικό, με τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά τις κερκίδες στη μαρίνα Αγίου Νικολάου (και άλλοι τόσοι έβλεπαν όρθιοι από κάθε γωνιά) να χειροκροτεί και τις δύο φιναλίστ που πρόσφεραν εξαιρετικό θέαμα.

Το πρώτο σετ του τελικού αρχικά κύλησε στην απόλυτη ισορροπία με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 12-12... Για να έρθουν τα σερβίς της Διονυσίας Μάτιου να φέρουν την αλλαγή σκηνικού καθώς με σερί 4-0 το σκορ ξέφυγε στο 16-12. Γεωργίνα και Ιωάννα κατάφεραν να μειώσουν στο -2 (16-14, 18-16, 20-18), αλλά η Λίζα τελείωσε την επίθεση στη μικρή διαγώνιο και το πρώτο σετ (21-18).

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο σετ όπου το 5-5 εγινε 9-5 για τις Διονυσία, Λίζα και να φτάσει η διαφορά στη μέγιστη τιμή της στο 12-7. Ο αγώνας όμως είχε ακόμη δρόμο με τις Γεωργίνα, Ιωάννα να ροκανίζουν τη διαφορά (12-9, 14-12) και να ισοφαρίζουν στο 16-16!

Οι δύο ομάδες έφτασαν στο 18-18 με την Λίζα να τελειώνει μια πολύ δύσκολη επίθεση (19-18) και στη συνέχεια έβγαλαν δύο άμυνες, τελείωσαν ισάριθμες κόντρες και κατέκτησαν τον τίτλο!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ταμπλό των γυναικών:

Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη- Φωκιανού Αναστασία/Πατακοπούλου Μοσχούλα 2-0 (21-9, 21-11)

Μάτιου Διονυσία/Τριανταφυλλίδη Λίζα-Σακελλαρίδη Πέρσα/Χαντζή Έλενα 2-0 (21-11, 21-11)

Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια-Καζάκου Ελευθερία/Τριγωνίδου Πολυτίμη 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Αντωνακάκη Γιωργίνα/Περδικάκη Ιωάννα-Ματιάδη Βάσω/Σιρίνινα Αναστασία 2-0 (21-11, 21-13)

Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη vs Μάτιου Διονυσία/Τριανταφυλλίδη Λίζα 0-2 (14-21, 18-21)

Φωκιανού Αναστασία/Πατακοπούλου Μοσχούλα vs Σακελλαρίδη Πέρσα/Χαντζή Έλενα 2-0 (21-18, 21-12)

Καζάκου Ελευθερία/Τριγωνίδου Πολυτίμη vs Αντωνακάκη Γιωργίνα/Περδικάκη Ιωάννα 0-2 (7-21, 11-21)

Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια vs Ματιάδη Βάσω/Σιρίνινα Αναστασία 2-0 (21-0, 21-0)

Προημιτελικοί

Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη-Φωκιανού Αναστασία/Πατακοπούλου Μοσχούλα 2-0 (21-11, 21-09)

Καζάκου Ελευθερία/Τριγωνίδου Πολυτίμη- Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια 1-2 (21-15, 18-21, 16-18)

Ημιτελικοί 30/7/2023

Μάτιου Διονυσία/Τριανταφυλλίδη Λίζα- Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια 2-0 (21-17, 21-11)

Αντωνακάκη Γιωργίνα/Περδικάκη Ιωάννα-Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη 2-1 (14-21, 21-16, 15-13)

Αγώνας για θέσεις 3-4

Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια-Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη 0-2 (09-21, 14-21)

Τελικός

Μάτιου Διονυσία/Τριανταφυλλίδη Λίζα-Αντωνακάκη Γιωργίνα/Περδικάκη Ιωάννα 2-0 (21-18, 21-18)