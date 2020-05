Οι «μερένγκες» έχουν φτάσει πλέον στα 13 ευρωπαϊκά τρόπαια, με τελευταία κατάκτηση αυτή του 2018 στον τελικό του Κιέβου κόντρα στην Λίβερπουλ, στο παιχνίδι που δεν θέλει να θυμάται – και ίσως να μη θυμάται συγκεκριμένες στιγμές λόγω της διάσεισης – ο Λόρις Κάριους.

Πίσω στο 1960, η Ρεάλ των Ντι Στέφανο και Πούσκας διέλυσε τους «αετούς» της Φρανκφούρτης φτάνοντας στο εκπληκτικό 7-3 στο Hampden Park της Γλασκώβης, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν 127.000 άνθρωποι για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ των γκολ και την 5η φορά που η «βασίλισσα» στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

On this day in 1960, we won our fifth European Cup, after winning one of the best matches in football history!

@RealMadrid 7-3 @eintracht_eng

Hampden Park (Glasgow)#RMFansEnCasa | #RMHistory pic.twitter.com/r41iLcU85L

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 18, 2020