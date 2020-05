Από τα δάκρυα των Ντιέγκο Κόστα και Αρντά Τουράν που αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών και έπρεπε να φύγουν από το ματς, στο τρομερό γκολ του αρχηγού, Ντιέγκο Γοδίν, την ισοπαλία και την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, σαν σήμερα, 17 Μαΐου, του 2014, ολοκλήρωσε μια τρομερή αγωνιστική περίοδο με τον τίτλο της LaLiga, σε μια σεζόν που μάλιστα διεκδίκησε και το Champions League στη Λισαβόνα κόντρα στη Ρεάλ.

Σ' εκείνο το ματς στο «Καμπ Νόου», ο Αλέξις Σάντσες είχε πετύχει απίθανο γκολ με δεξί σουτ από πολύ δύσκολη θέση στο 33ο λεπτό, ωστόσο, ο Γοδίν, ως αρχηγός και ηγέτης, παρενέβη στο δεύτερο μέρος και με παλικαρίσια κεφαλιά στο 49' ισοφάρισε.

Το 1-1 διατήρησε την Ατλέτικο στο +3 από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη βαθμολογία και οι «ροχιμπλάνκος» θριάμβευσαν στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά έπειτα από το 1996.

Θυμηθείτε τις στιγμές της αναμέτρησης στο «Καμπ Νόου»:

The day @atletienglish fans' dreams came true...#OnThisDay in 2014, @diegogodin rose highest at the Camp Nou to WIN #LaLigaSantander for @Simeone's men. pic.twitter.com/iIuCj4grjD

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 17, 2020