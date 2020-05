Με την φράση που έχει στο twitter του «Beauty in the Struggle» (η ομορφιά είναι στον αγώνα) και τα δάκρυά του από το βράδυ που πήρε το βραβείο του «Πολυτιμότερου Παίκτη της Χρονιάς» αρχίζει το αφιέρωμα της γνωστής αμερικανικής ιστοσελίδας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η αφήγηση στέκεται στην εκπληκτική σεζόν που έκανε φέτος, έχοντας περισσότερους πόντους - και τρίποντα - σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής από ποτέ άλλοτε, αλλά φυσικά και στα παλαιότερα χρόνια, που ζούσε στην Ελλάδα με την οικογένειά του.

«He was an official citizen of no country until he was 18», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ότι δεν ήταν πολίτης καμίας χώρας, μέχρι να πάει 18 και το ΝΒΑ draft να του αλλάξει τη ζωή.

Δείτε το όμορφο αφιέρωμα