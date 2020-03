Αντετοκούνμπο: Ξανά κορυφαίος της εβδομάδας στην Ανατολή! (pic & vid)

Ο «Greek Freak» και οι Μπακς συνεχίζουν το... βιολί τους στο ΝΒΑ κι έτσι ήρθε ξανά αυτή η ατομική διάκριση για τον ηγέτη της ομάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης για την προηγούμενη εβδομάδα στην Ανατολή και με 28.5 πόντους, 16.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.0 τάπα κατά μέσο όρο οδήγησε τους Μπακς στο 4-0.

Όσον αφορά την Δύση, καλύτερος ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 26.3 πόντους, 11.8 ριμπάουν, 2.5 ασίστ και 2.3 τάπες στο 3-1 των Μάβερικς.

NBA Players of the Week for Week 19.

