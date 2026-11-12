Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι, με τον πρωταθλητή του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, να χαστουκίζει τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι και να ακολουθεί χάος.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11) σε λόμπι πολυτελούς ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι, όταν ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ πρωταθλητής ελαφρών βαρών του PFL αιφνιδίασε χαστουκίζοντας τον Μεράμπ Ντβαλισβίλι (πρώην πρωταθλητής της bantamweight κατηγορίας του UFC) και χτυπώντας τον από πίσω. Ο Ντβαλισβίλι μετά την συμπλοκή δημοσίευσε βίντεο -γεμάτος αίματα- ενώ υπάρχουν και διαφωτιστικά οπτικοακουστικά αρχεία που δείχνουν πώς ξεκινησαν όλα, την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Ντβαλισβίλι.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif November 11, 2026

Πολλοί παρευρισκόμενοι μπλέχτηκαν στην συμπλοκή που ξεκίνησε ο Ρώσος, με το προσωπικό ασφαλείας να προσπαθεί να χωρίσει τους αθλητές. Η επίθεση έχει καταγραφεί από πολλές διαφορετικές λήψεις που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ο πρώην πρωταθλητής του UFC δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, αιμόφυρτος και παρουσία ενός 21χρονου φίλου του. «Ήρθαν από πίσω σαν φίδια» είπε ενώ υποστήριξε ότι τον χτύπησε μια πολυάριθμη ομάδα ατόμων.

Αναλυτικά τι είπε: «Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εξοργισμένος.

«Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις εναντίον των αντιπάλων του.

Οι αρχές του Άμπου Ντάμπι προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους για ανάκριση σύμφωνα με τον δημοσιογράφο MMA, Άριελ Χελγουάνι, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ντβαλισβίλι δεν έχει καταθέσει μήνυση αλλά επειδή η συμπλοκή έγινε σε δημόσιο χώρο και υπάρχει βίντεο οι αρχές παρενέβησαν. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Άμπου Ντάμπι για συλλήψεις ή κατηγορίες.

Το περιστατικό μεταξύ των δύο, δεν είναι το πρώτο. Tον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311. Στο περιθώριο της συγκεκριμένης μάχης ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο». Τελευταίο περιστατικό που είχε σηκώσει πολλές αντιδράσεις, ήταν τον περασμένο Αύγουστο με τον Ντβαλισβίλι να χαστουκίζει φίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ.